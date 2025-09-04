U DOBRU, ZLU I KIČU
FOTO 30 svadbi iz noćne more! Torte koje su se raspale, crocsice sa šljokicama i wc papiri...
Svadbe su obično sinonim za raskoš, glamur i pompu, no što se događa kada budžet nije baš onakav kakav ste priželjkivali? Lude svadbe niskog budžeta postale su pravi fenomen: s tortama koje izgledaju kao da su iz noćne more, hranom koja je više na stolu nego na tanjurima, te mladencima koji umjesto elegantnih cipela biraju crocsice sa šljokicama. Na ovakvim proslavama smijeh je zagarantiran, jer kada sve ide po krivu, najbolje je samo se opustiti i uživati u tom jedinstvenom, ali nezaboravnom iskustvu...