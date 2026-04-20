FOTO Društvene mreže složne: 'Ovo su najbolji brkovi otkad brkovi postoje. Savršeni su...'

"Najbolji brkovi u povijesti brkova", "Pola čovjek, pola brkovi", "Njegovi brkovi gledaju me u dušu i vide sve", "E ovo su brkovi, drugo ne priznajem", "Naraslo čovjeku lice oko brkova", "Što se nalazi iza brkova?"... Pišu korisnici po društvenim mrežama komentirajući brkove turskog političara Orhana Avcija...

On je nedavno imenovan za okružnog predsjednika stranke Huzur Partisi (Stranka mira) u okrugu Karliova, riječ je o rutinskom imenovanju, ali zbog impresivnih brkova gospodina Avcija objava je postala viralna...

"Ovi brkovi mogu grijati četveročlanu obitelj zimi", "Stranka sad ima nevjerojatnu priliku. Stavite njegove brkove kao logo i gledajte napredak", "Osigurajte ove brkove", šale se po društvenim mrežama...

Objave oko gospodina Avcija i njegovih brkova preplavile su društvene mreže, samo na Twitteru, tj. X-u, neke su prikupile i po par tisuća 'lajkova'...