'MOVEMBER'

FOTO Ovo su najpoznatiji brkovi Hollywooda: Kojem slavnom frajeru taj 'look' najbolje stoji?

Ovog mjeseca obilježava se 'Movember' ili 'No-shave November', akcija za prevenciju raka prostate. U galeriji donosimo najpoznatije brkove Hollywooda. Od Toma Sellecka do Johnnyja Deppa, slavni frajeri su se potrudili uljepšati svoj brk na razne načine. Kome najbolje stoje?
Glumac Tom Selleck jednom je prilikom izjavio da njegovi brkovi imaju "vlastitog agenta u Hollywoodu". Od početaka karijere njeguje dobar brk i u tome ne odustaje ni danas. | Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
