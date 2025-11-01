FOTO Ovo su najpoznatiji brkovi Hollywooda: Kojem slavnom frajeru taj 'look' najbolje stoji?

Ovog mjeseca obilježava se 'Movember' ili 'No-shave November', akcija za prevenciju raka prostate. U galeriji donosimo najpoznatije brkove Hollywooda. Od Toma Sellecka do Johnnyja Deppa, slavni frajeri su se potrudili uljepšati svoj brk na razne načine. Kome najbolje stoje?
Glumac Tom Selleck jednom je prilikom izjavio da njegovi brkovi imaju "vlastitog agenta u Hollywoodu". Od početaka karijere njeguje dobar brk i u tome ne odustaje ni danas.
Debeli brkovi Pedra Pascala postali su prepoznatljivi dio njegova izgleda. Svoj zaštitni znak zadržava bez obzira na ulovu, a mnogi ističu kako je njegov brk pun pogodak.
Johnny Depp nosi neukrotive brkove u kombinaciji s kozjom bradicom i neurednom kosom, a to je postao njegov prepoznatljivi "look". Holivudski buntovnik oduvijek je bio miljenik žena bez obzira kakav stil nosio, no mnoge se slažu da mu i brk stoji kao saliven.
Christian Bale također često nosi brkove, a neke njegove uloge bile bi nezamislive bez tog detalja na licu.
George Clooney je za nekoliko uloga pustio brkove nešto duže, no ionako ih nosi svakodnevno pa mu to nije predstavljalo problem. Brk u kombinaciji s bradom njegov su prepoznatljivi stil.
Glumca Nicka Offermana mnogi obožavaju u seriji "Parks and Recreation", a njegov brk je među poznatijima na malim ekranima.
Tijekom 1980-ih i ranih 90-ih, nijedan brk nije bio smješniji od Eddieja Murphyja. Glumca je zaista teško uopće i zamisliti bez prepoznatljivih brkova.
Sasha Baron Cohen i dalje je poznat kao Borat, a iako brkovi koje je imao u filmu vjerojatno nisu ni pravi, sjajno su se uklopili u stil po kojem čitav svijet poznaje ovog glumca.
U filmu "The Untouchables", Sean Connery je publiku naučio da nikada ne treba donijeti nož u obračun vatrenim oružjem, ali uvijek treba donijeti brkove. Brkove i bradu nosio je sve do smrti.
Lionel Ritchie dugi niz godina uspijeva svoj brk savršeno urediti, a za GQ je jednom prilikom otkrio i kako. Pincetom! Ritchie kaže kako se često "zabavljao" uređivanjem brkova dok bi mu bilo dosadno u hotelskim sobama.
Orlando Bloom je nekoliko puta tijekom karijere mijenjao stilove, no brk je uvijek prisutan, bio deblji ili tanji.
Will Ferrell je kao Ron Burgundy nezamisliv bez brkova, koji mu pristaju bez obzira na ulogu.
David Beckham je na prijelazu milenija počeo eksperimentirati s tanjim brkovima, koji su do danas učvrstili svoj status na njegovu licu i na fotografijama diljem svijeta. Sada ima nešto drugačiji stil, no brkovi su postojani u svakoj kombinaciji.
Legendarni Clark Gable pazio je na svoje elegantne, oblikovane brkove tijekom čitave karijere. Njegov brk postao je poznat kao i njegove posljednje riječi u filmu "Zameo ih vjetar": "Iskreno, draga moja, baš me briga."
Gusti brkovi Freddieja Mercuryja odisali su samopouzdanjem i karizmom. Upravo po brkovima ga svi i pamte, a nemoguće je zamisliti ga bez njih.
Burt Reynolds proslavio se 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća, a njegov brk i danas je prepoznatljiv.
Ryan Gosling nenametljivo je uveo brk u svoj stil, koji u kombinaciji s njegovom ležernošću izgleda sjajno. Na filmu, ali i u stvarnom životu, žene su voljele njegove brkove, no oni su rezervirani samo za njegovu suprugu Evu Mendes.
Brad Pitt nerijetko kombinira brkove ovisno o ulogama koje ima, a bilo da su neuredni ili elegantni, njegovi brkovi su prisutni češće nego što to primjećujemo.
Princeovi tanki, savršeno oblikovani brkovi bili su pravi minimalistički šik, naglašavajući njegov profinjeni stil s daškom misterije.
Pjevač Red Hot Chili Peppersa, Anthony Kiedis, brkove je nosio 15 uzastopnih godina. Postao je i poznat po njima, a mnogi zbog toga nisu ni primijetili da je ošišao kosu u jednom trenutku.
Jude Law je iznenadio sve kada je prezentirao gusti brk svijetu, no njegove obožavateljice su po društvenim mrežama pisale da im se sviđa više nego što bi htjele.
