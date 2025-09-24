FOTO Electra opet zavodi: Trčala po plaži s Pamelom, neki tvrde da je Rodmanu slomila penis...

"Pa ona nikako ne izgleda kao da ima 53 godine", "Čisto savršenstvo", "Sad mi je jasno zašto je Rodman bio opsjednut s njom", nižu se komentari na Instagramu pod posljednju objavu Carmen Electre. Electra, rođena kao Tara Leigh Patrick, za one koji ne znaju, američka je glumica, pjevačica, manekenka... Karijeru je počela kao plesačica, ali onda se kratko prebacila u glazbu. Najpoznatija je po ulozi Lani u Baywatchu, braku s Dennisom Rodmanom, ali i po poziranju za Playboy...
"Pa ona nikako ne izgleda kao da ima 53 godine", "Čisto savršenstvo", "Sad mi je jasno zašto je Rodman bio opsjednut s njom", nižu se komentari na Instagramu pod posljednju objavu Carmen Electre.
| Foto: C. Elektra/Instagram
Electra, rođena kao Tara Leigh Patrick, za one koji ne znaju, američka je glumica, pjevačica, manekenka... Karijeru je počela kao plesačica, ali onda se kratko prebacila u glazbu. U tome joj je pomogao legendarni Princ, koji joj je navodno smislio ime Carmen Electra...
| Foto: C. Elektra/Instagram
Kao pjevačica se nije probila, ali čim se pojavila u Playboyu, slava joj je eksplodirala. Za popularni magazin pozirala je čak pet puta.
| Foto: C. Elektra/Instagram
U to vrijeme, pred kraj 90-ih, sve je više ulazila u svijet glume. Pogotovo parodija filmova, u kojima je često znala oduševiti.
| Foto: Profimedia
Ali vjerojatno je najpoznatija po ulozi Lani u legendarnom Baywatchu. S ovom ulogom 'zacementirala' je svoj status seks simbola.
| Foto: Profimedia
Njezin privatni život privlačio je jednaku, ako ne i veću pažnju od njezine karijere. Njezina veza i brak s "zločestim dečkom NBA-a" Dennisom Rodmanom bili su prava medijska senzacija. Vjenčali su se u Las Vegasu 1998., da bi Rodman samo devet dana kasnije zatražio poništenje braka tvrdeći da je bio "neuračunljiv". Iako su se pomirili, brak je potrajao tek nekoliko mjeseci. Njihova veza bila je toliko divlja da se i danas uz nju vežu brojne legende, uključujući i onu o Rodmanovom slomljenom penisu. Sam košarkaš je javno priznao da je tri puta slomio penis tijekom seksa, a jednom je detaljno opisao incident s djevojkom na brodu. Iako se često nagađa da je upravo Electra bila akterica jedne od tih nezgoda, to nikada nije izričito potvrđeno. Rodman je jednom prilikom, kad su ga pitali koji mu je najdraži skok, u šali odgovorio - onaj s Madonne na Carmen Electru...
| Foto: Profimedia
O svojoj ludoj vezi s Rodmanom pričala je i u dokumentarcu "The Last Dance". Posebno je zanimljiva anegdota kad je Rodman odlučio uzeti malo dulji odmor od dopuštenog od Bullsa...
| Foto: Profimedia
"Bila sam mamurna i ležali smo goli na podu. Odjednom je netko počeo kucati na vrata sobe. Dennis se digao da otvori vrata, a tu je bio Michael Jordan! Digla sam se i pokušala sakriti, znala sam da je Dennis u nevolji", prepričala je Electra.
| Foto: Profimedia
I dalje je u svijetu glume, a otvorila je i Only Fans kako bi 'pojačala' zaradu...
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Ukratko, Carmen je ultimativna ikona 90-ih, od Baywatcha do Playboya, s dozom rock n' roll šarma i nezaboravnim trenucima s Rodmanom.
| Foto: C. Elektra/Instagram
Foto C. Electra/Twitter
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto C. Electra/Twitter
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto C. Electra/Twitter
Foto C. Electra/Twitter