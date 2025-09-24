FOTO Electra opet zavodi: Trčala po plaži s Pamelom, neki tvrde da je Rodmanu slomila penis...

Njezin privatni život privlačio je jednaku, ako ne i veću pažnju od njezine karijere. Njezina veza i brak s "zločestim dečkom NBA-a" Dennisom Rodmanom bili su prava medijska senzacija. Vjenčali su se u Las Vegasu 1998., da bi Rodman samo devet dana kasnije zatražio poništenje braka tvrdeći da je bio "neuračunljiv". Iako su se pomirili, brak je potrajao tek nekoliko mjeseci. Njihova veza bila je toliko divlja da se i danas uz nju vežu brojne legende, uključujući i onu o Rodmanovom slomljenom penisu. Sam košarkaš je javno priznao da je tri puta slomio penis tijekom seksa, a jednom je detaljno opisao incident s djevojkom na brodu. Iako se često nagađa da je upravo Electra bila akterica jedne od tih nezgoda, to nikada nije izričito potvrđeno. Rodman je jednom prilikom, kad su ga pitali koji mu je najdraži skok, u šali odgovorio - onaj s Madonne na Carmen Electru... | Foto: Profimedia