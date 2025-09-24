Obavijesti

FOTO Electra opet zavodi: Trčala po plaži s Pamelom, neki tvrde da je Rodmanu slomila penis...

"Pa ona nikako ne izgleda kao da ima 53 godine", "Čisto savršenstvo", "Sad mi je jasno zašto je Rodman bio opsjednut s njom", nižu se komentari na Instagramu pod posljednju objavu Carmen Electre. Electra, rođena kao Tara Leigh Patrick, za one koji ne znaju, američka je glumica, pjevačica, manekenka... Karijeru je počela kao plesačica, ali onda se kratko prebacila u glazbu. Najpoznatija je po ulozi Lani u Baywatchu, braku s Dennisom Rodmanom, ali i po poziranju za Playboy...
