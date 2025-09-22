FOTO Bujne blizanke prava su Instagram senzacija: 'Fantazija koja je postala stvarnost...'
Shannon i Shannade Clermont su američke influencerice i reality zvijezde. Ove jednojajčane blizanke prava su Instagram senzacija, na ovoj društvenoj mreži prati ih gotovo dva milijuna ljudi... Pojavljivale su se u spotovima Nicki Minaj, Wiz Khalife, Futurea, bile su manekenke u kampanji Kanyea Westa, imaju i vlastiti modni brend... Za sebe kažu da stižu iz radničke obitelji i da su oduvijek htjele biti poznate. Shannade je imala i problema sa zakonom, osuđena je zbog prijevare s identitetom.. "Mi smo fantazija koja je postala stvarnost", kažu za sebe ove 31-godišnjakinje...