FOTO Fatalna gutačica vatre vrti muškarce oko prsta: 'Čude se da ovako seksi žena riga vatru...'

Glamurozna cirkuska umjetnica koja riga vatru, Raissa Bellini, ispričala je o svom paklu jer je, kako kaže, jednostavno previše lijepa. Tvrdi da je toliko seksi da je redovito optužuju da je AI bot, odnosno proizvod umjetne inteligencije...
Raissa, koja sebe naziva "Kraljicom vatre", kaže da je online trolovi neprestano zlostavljaju, inzistirajući na tome da mora biti tvorevina umjetne inteligencije jer jednostavno "ne mogu procesuirati da se ovako seksi žena igra s plamenom".
Cirkuska umjetnica na internetu objavljuje fotografije i videozapise koji prikazuju njezine zapanjujuće točke u kojima izvija tijelo prije nego što iz usta ispusti visoke "stupove" plamena.
No, umjesto da vjeruju onome što vide, kritičari je optužuju da koristi umjetnu inteligenciju ili neki oblik računalno generiranih slika (CGI).
- Uzbudim muškarce, a onda mi kažu da nisam stvarna - rekla je Raissa za Daily Star.
- Kažu da nijedna žena koja izgleda kao ja ne može zapravo rigati vatru. Misle da to mora biti AI, ali vjerujte mi - moje tijelo, fleksibilnost i opako riganje vatre su stvarni. Znam to jer sam naporno radila na svemu tome - dodala je.
Ljepotica rođena na Sardiniji, koju na Instagramu @itsraissabellini prati više od 600 tisuća ljudi, priznaje da kombinacija glamura i opasnosti zbunjuje ljude.
- Budem u štiklama, sređena, izgledam ženstveno - i onda bljujem vatru. To potpuno prkosi njihovim očekivanjima. Pretpostavljam da ne očekuju seksepil i opasnost u istom tijelu. To je kao ljuta papričica umotana u slatkiš - objasnila je.
Tridesetsedmogodišnjakinja koja živi u Miamiju prvi se put zaljubila u plamen prije dvije godine, nakon što je u jednom klubu u Italiji vidjela izvođača s vatrom i odlučila se i sama baviti tom umjetnošću.
- Izgledao je moćno, željela sam tu moć za sebe. Nisam željela da me samo gledaju. Htjela sam dominirati prostorijom - prisjetila se.
Međutim, ističe da to nije tako lako kao što možda izgleda. - Nije to samo zapaliti nešto i puhati. Držite gorivo u ustima. Ako udahnete u krivom trenutku, plamen eksplodira i postane veći. Sve može poći po zlu vrlo brzo - objasnila je.
A to se, zastrašujuće, i dogodilo. - Jedne noći, lice mi se zapalilo. Obrve su mi gorjele. Kosa mi je gorjela. Tada shvatite da je ovo vještina koja zahtijeva ozbiljnu stručnost, ovo nije filter - ispričala je Raissa.
Unatoč riziku koji dolazi sa svakim nastupom, kaže da joj kontroliranje vatre daje osjećaj nezaustavljivosti.
Raissa vjeruje da njezina karijera u industriji za odrasle dovodi do toga da ljudi ne vjeruju da je ona stvarna osoba.
- Ljudi prvo vide moje tijelo i moje nevjerojatne, zapanjujuće obline. Od seksi modela se ne očekuje da imaju još neki talent, a kamoli ovakav. Ne očekuju disciplinu, ne očekuju snagu, a definitivno ne očekuju pravi plamen - rekla je.
- Ako misle da sam CGI ili AI, to je u redu. Znam da sam kao nešto iz ludog fantastičnog filma - možda onog sa zmajevima! - zaključila je.
