NEUSTRAŠIVA LJEPOTICA

FOTO Fatalna gutačica vatre vrti muškarce oko prsta: 'Čude se da ovako seksi žena riga vatru...'

Glamurozna cirkuska umjetnica koja riga vatru, Raissa Bellini, ispričala je o svom paklu jer je, kako kaže, jednostavno previše lijepa. Tvrdi da je toliko seksi da je redovito optužuju da je AI bot, odnosno proizvod umjetne inteligencije...
Raissa, koja sebe naziva "Kraljicom vatre", kaže da je online trolovi neprestano zlostavljaju, inzistirajući na tome da mora biti tvorevina umjetne inteligencije jer jednostavno "ne mogu procesuirati da se ovako seksi žena igra s plamenom". | Foto: Instagram
