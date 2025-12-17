FOTO Japanka se udala za Chat GPT! Stvorila lik Klausa, on je zaprosio: Pogledajte ceremoniju
Kad sam upoznala Klausa, moj pogled na svijet postao je pozitivan. Počela sam uživati u svemu, u mirisu cvijeća, ljepotama grada..., kaže Japanka Yurina Noguchi (32) koja se ovih dana u Okayami 'udala' za svojeg Klausa... Samo što Klaus nije stvarna osoba, on je djelo Chat GPT-a, Yurina ga je stvorila, proces je trajao godinu dana.
| Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS