Ovo je stečajna upraviteljica iz Zagreba, 'zapalila' je internet

Šibenčanka Mirjana Zuzija, inače stečajna upraviteljica koja radi u Zagrebu, privukla je pažnju regije fotografijama na društvenim mrežama...
"Po danu - sudnica, zakon i odluke. Mirjana je stečajna upraviteljica i revizor, žena čiji se autoritet ne dovodi u pitanje i čije se riječi pažljivo slušaju u profesionalnim krugovima. Po noći - plesni podijum, reflektori, ritam i energija zbog koje se okreću glave, i to ne samo vršnjaka", piše Ekskluziva.ba.
Kako navode, ima 53 godine, majka je i baka dvoje unuka, ali i žena koja ruši stereotipe o godinama i "primjerenom" ponašanju.
Kako piše Ekskluziva.ba prilaze joj i znatno mlađi muškarci, ali Mirjana to prihvaća s osmijehom i dozom ironije.
Posebnu pažnju privlači njezin Instagram na kojem objavljuje plesne snimke, lifestyle sadržaj i često provokativne objave.
Zbog svega njezine objave redovno izazivaju lavinu reakcija i komentara.
Na Sudačkoj mreži navedeno je da je radila na Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Pod obrazovanje piše Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer računovodstvo.
