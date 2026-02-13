Obavijesti

FOTO Jedna fotka promijenila je sve: Ovu bujnu Amerikanku vikinških korijena prate milijuni

Upoznajte Antje Utgaard, američku bombu skandinavskih korijena koju su društvene mreže lansirale među zvijezde. S milijunima fanova na Instagramu, ova dama je od fotki za dečka dogurala do naslovnica Playboya i uloga u Hollywoodu. Nije ni čudo da su je prozvali "novom Kate Upton".
Upoznajte Antje Utgaard, američku bombu skandinavskih korijena koju su društvene mreže lansirale među zvijezde. S milijunima fanova na Instagramu, ova dama je od fotki za dečka dogurala do naslovnica Playboya i uloga u Hollywoodu. Nije ni čudo da su je prozvali "novom Kate Upton". | Foto: A. Utgaard/Instagram
