FOTO Jedna fotka promijenila je sve: Ovu bujnu Amerikanku vikinških korijena prate milijuni

Upoznajte Antje Utgaard, američku bombu skandinavskih korijena koju su društvene mreže lansirale među zvijezde. S milijunima fanova na Instagramu, ova dama je od fotki za dečka dogurala do naslovnica Playboya i uloga u Hollywoodu. Nije ni čudo da su je prozvali "novom Kate Upton".
| Foto: A. Utgaard/Instagram
Vjerovali ili ne, Antje ni u snu nije planirala postati slavna. Priča počinje dok je bila samo obična studentica na Sveučilištu u Minnesoti, koja nije imala pojma što bi sa životom. A onda se dogodio klik, i to doslovno. Jedna fotka koju je poslala tadašnjem dečku završila je na internetu, točnije na popularnom portalu Barstool Sports, koji ju je odmah proglasio "Ljepoticom dana".
Fotka je postala viralna, a broj pratitelja na njenom profilu počeo je eksplozivno rasti. Antje je brzo skužila da se nešto događa. Namirisala je priliku, nastavila objavljivati sadržaj koji se sviđao njezinoj novoj publici i shvatila – hej, od ovoga bi se moglo i živjeti!
Kad je u par mjeseci skupila prvih sto tisuća pratitelja, povukla je hrabar potez. S 20 godina rekla je "zbogom" faksu, spakirala kofere, sjela u auto i pravac – Los Angeles. Htjela je vidjeti može li uspjeti u svijetu slavnih. Njezini doma, očekivano, nisu bili oduševljeni. Mlađa sestra ju je čak molila da prestane s "glupostima".
"Ljudi na Srednjem zapadu tada to nisu shvaćali... Danas svi znaju što je influencer, ali prije nitko nije razumio", prisjetila se Antje. Srećom, uspjeh je došao brzo i njezina je obitelj shvatila da cura točno zna što radi.
I nije pogriješila. Ubrzo je stigao poziv za snimanje za Playboy, i to u legendarnoj vili Hugha Hefnera. Nakon toga, vrata su joj se samo otvarala – Maxim, Sports Illustrated... No, Antje nije samo lijepo lice. Bacila se i na glumu pa je možete vidjeti u filmovima kao što su Sable (2017.) i Mob Town (2019.). Kasnije se okušala i kao voditeljica.
"Skandinavski brend sa začinom Los Angelesa. Ona nije još jedna cura s Instagrama, ona igra na duge staze i ulazi u više sfera. Zna što publika želi i ne trebaju joj agencije da to postigne", hvalili su je američki mediji...
Na raznim društvenim mrežama prati je više od sedam milijuna ljudi...
