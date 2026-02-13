FOTO Jedna fotka promijenila je sve: Ovu bujnu Amerikanku vikinških korijena prate milijuni

Vjerovali ili ne, Antje ni u snu nije planirala postati slavna. Priča počinje dok je bila samo obična studentica na Sveučilištu u Minnesoti, koja nije imala pojma što bi sa životom. A onda se dogodio klik, i to doslovno. Jedna fotka koju je poslala tadašnjem dečku završila je na internetu, točnije na popularnom portalu Barstool Sports, koji ju je odmah proglasio "Ljepoticom dana". | Foto: A. Utgaard/Instagram