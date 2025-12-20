Obavijesti

TKO KOGA GLEDA S VISOKA?

FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Jedan od vođa ima 163 cm, evo liste!

U našem susjedstvu živi jedan od najviših svjetskih vođa, naš premijer i predsjednik su pošteno iznad svjetskog i europskog prosjeka, a puno njih se zaustavilo na 170 cm... U prvom nastavku donosimo vam visine muških svjetskih lidera, u idućem isto ćemo napraviti za dame koje vladaju svijetom...
163 cm - Michael Higgins, irski predsjednik | Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
