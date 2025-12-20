FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Jedan od vođa ima 163 cm, evo liste!

U našem susjedstvu živi jedan od najviših svjetskih vođa, naš premijer i predsjednik su pošteno iznad svjetskog i europskog prosjeka, a puno njih se zaustavilo na 170 cm... U prvom nastavku donosimo vam visine muških svjetskih lidera, u idućem isto ćemo napraviti za dame koje vladaju svijetom...
163 cm - Michael Higgins, irski predsjednik
| Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
170 cm - Vladimir Putin, ruski predsjednik (negdje je zavedeno iu 168 cm)
| Foto: SOFYA SANDURSKAYA/REUTERS
170 cm - Kim Jong un, sjevernokorejski predsjednik (Informacije variraju, negdje je zavedeno da je visok 165 cm, negdje čak 172)
| Foto: KCNA/REUTERS
170 cm - Narendra Modi, indijski premijer
| Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
170 cm - Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik
| Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS
173 cm - Javier Milei, argentinski predsjednik
| Foto: YVES HERMAN/REUTERS
174 cm - Viktor Orban, mađarski premijer
| Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
175 cm - Emmanuel Macron, francuski premijer (Brojke za njega variraju od 172 do 177 cm)
| Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
180 cm - Xi Jinping, kineski predsjednik
| Foto: Anthony Kwan/REUTERS
182 cm - Aleksandar Lukašenko, bjeloruski predsjednik
| Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
185 cm - Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik
| Foto: HASNOOR HUSSAIN/REUTERS
187 cm - Justin Trudeau, bivši kanadski premijer
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
189 cm - Zoran Milanović, hrvatski predsjednik
| Foto: Antonio Bronic/REUTERS
190 cm - Donald Trump, američki predsjednik
| Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
191 cm - Andrej Plenković, hrvatski premijer
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
199 cm - Aleksandar Vučić, srpski predsjednik...
| Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
201 cm - Edi Rama, albanski premijer
| Foto: SIMON WOHLFAHRT/REUTERS