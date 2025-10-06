VIDIO RATOVE, BOLEST I GLAD...
FOTO Jeziva Nostradamusova proročanstva: 'Vraća se drevna kuga, dolazi novi Antikrist...'
Od ratova i prirodnih katastrofa do političkih preokreta, Nostradamus je, prema nekim tumačenjima, predvidio ključne događaje kroz stoljeća. Dok jedni vide njegove stihove kao vizionarske poruke, drugi ih smatraju tek plodom mašte i slučajnosti. U ovom tekstu istražujemo što je Nostradamus navodno predvidio i koje sudbine najavljuje za budućnost.
Michel de Nostredame, poznatiji kao Nostradamus, bio je francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća čije ime i danas izaziva mješavinu strahopoštovanja i skepticizma. Njegova knjiga "Les Prophéties" ("Proročanstva"), objavljena 1555. godine, zbirka je 942 zagonetna katrena koja, prema vjerovanjima nekih, predviđaju ključne događaje u svjetskoj povijesti. Iako su pisana dvosmislenim jezikom, mješavinom starofrancuskog, latinskog i grčkog, tumači su ih stoljećima povezivali s događajima poput Francuske revolucije, uspona Napoleona i Adolfa Hitlera, pa čak i napada 11. rujna.
Dok akademici tvrde da su te veze rezultat naknadnih interpretacija, a ne stvarne proročanske moći, fascinacija Nostradamusovim radom ne jenjava. Njegova proročanstva navodno sežu sve do 3797. godine, a mnogi stihovi tumače se kao vizije svijeta koji tek dolazi – svijeta obilježenog ratovima, prirodnim katastrofama, ali i nevjerojatnim tehnološkim napretkom. Donosimo 20 proročanstava koja se često povezuju s našom neposrednom i daljom budućnošću.
Veliki ratovi i Treći svjetski rat: Nostradamus je, prema tumačima, već predvidio dva svjetska rata, a mnogi vjeruju da njegovi stihovi o "okrutnim ratovima" koji će zahvatiti kontinente nagovještavaju i treći globalni sukob.
Uspon Kine do globalne supersile: Razni tumači često navode stihove koji govore o usponu velike sile s Istoka. Mnogi vjeruju da se ovo proročanstvo odnosi na Kinu, koja bi mogla postati novi svjetski lider, šireći svoj utjecaj brže nego ikad prije.
Slabljenje Zapada: Jedno proročanstvo sugerira da će "Istok također oslabiti Zapad" nakon niza pomorskih i kopnenih bitaka, što mnogi povezuju s rastućom moći Azije.
Pojava karizmatičnog mladog vođe: Predviđa se dolazak utjecajnog mladog lidera u Zapadnoj Europi čiji će oratorij i vizija zavesti mase i preoblikovati političku scenu.
Politički nemiri u Engleskoj: Nostradamusove strofe navodno upozoravaju na "okrutne ratove" i "drevnu kugu" koja će pogoditi Englesku, što se može odnositi na unutarnje sukobe ili međunarodne napetosti.
"Lisica" postaje tiranin: Proročanstvo spominje vođu, opisanog kao "Lisica", koji će biti izabran zbog svojih dobrih namjera, ali će se s vremenom pretvoriti u tiranina.
Razdoblje mira praćeno novim sukobima: Nakon velikih pošasti i smanjenja svjetske populacije, predviđa se duže razdoblje mira, ali Nostradamus upozorava da će "ratovi ponovno započeti".
Velike klimatske katastrofe: Stihovi upozoravaju na "velike poplave kad duga bude viđena", razorne potrese i oluje neviđene snage....
Značajan porast razine mora: Nostradamus spominje "vodeno carstvo" i poplave koje "dopiru do neba", što se tumači kao drastičan porast razine mora koji će potopiti obalne gradove.
Udar asteroida: Jedno od najdramatičnijih predviđanja spominje "vatrenu kuglu s neba" koja će donijeti uništenje. Iako NASA prati objekte u blizini Zemlje, ova vizija ostaje snažan simbol svemirske prijetnje.
Pojačane vulkanske erupcije i potresi: Nostradamus je pisao o "planinama koje će bljuvati vatru" i "zemlji koja će se tresti na nepoznatim mjestima", što ukazuje na period intenzivne geološke aktivnosti.
Glad i zagađena voda: Proročanstva spominju "vrt svijeta" koji će biti uništen, a stanovništvo "prisiljeno piti sumpornu vodu"...
Povratak drevnih kuga: Neki stihovi upozoravaju na povratak "velike kuge" koja bi mogla biti gora od neprijatelja i paralizirati cijele nacije, što je predviđanje koje je dobilo na težini nakon pandemije COVID-19.
Ekstremne suše i poplave: Stih "40 godina duga neće biti viđena. 40 godina bit će viđena svaki dan" tumači se kao metafora za duga razdoblja ekstremnih suša nakon kojih slijede katastrofalne poplave.
Nadmoć umjetne inteligencije: Predviđa se da će "strojevi misliti kao ljudi", a ljudi će ih "gledati sa strahom", što se tumači kao uspon umjetne inteligencije koja bi mogla nadmašiti ljudsku.
Revolucija u medicini: Proročanstva spominju ogroman napredak u stvaranju umjetnih organa, što bi moglo u potpunosti transformirati medicinu transplantacije i produžiti ljudski vijek.
Globalni ekonomski kolaps: Nostradamus navodno predviđa veliki financijski slom, gdje će "veliki grad pasti", a bogatstvo će postati bezvrijedno, što bi moglo dovesti do potpunog resetiranja globalne ekonomije.
Eksplozije na nebu: Neki stihovi tumače se kao predviđanje "eksplozija na nebu", što može biti povezano s novim oblicima ratovanja, svemirskim događajima ili testiranjem naprednih tehnologija.
Dolazak trećeg Antikrista: Nakon Napoleona ("prvi") i Hitlera ("drugi") stihovi upozoravaju na trećeg, još strašnijeg tiranina koji će svijet gurnuti u desetljeća patnje.
Velike migracije i društveni nemiri: Stihovi o "velikim jatima ptica selica" tumače se kao masovne migracije stanovništva zbog ratova i klimatskih promjena, što će dovesti do velikih tenzija i sukoba u zemljama domaćinima.
Oružje koje mijenja klimu: Neki stihovi o "kiši krvi, mlijeka i gladi" tumače se kao nagovještaj razvoja klimatskog oružja koje može izazvati umjetne suše ili poplave.
Produljenje ljudskog vijeka: Osim zamjene organa, Nostradamusovi stihovi navodno predviđaju da će znanost omogućiti ljudima da "žive dvjesto godina", što ukazuje na radikalan napredak u borbi protiv starenja.
Spajanje čovjeka i stroja: Vizije "novih bića" koja nisu ni potpuno ljudska ni potpuno mehanička tumače se kao pojava kiborga i transhumanizma, gdje će se tehnologija integrirati s ljudskim tijelom.
Kolonizacija svemira: Stihovi o "putovanjima na Mjesec i dalje" i "naseljavanju drugih svjetova" tumače se kao predviđanje ne samo svemirskih putovanja, već i stvaranja ljudskih kolonija izvan Zemlje.
Nostradamusova proročanstva i dalje siu predmet žestokih rasprava. Pobornici kažu da su doista uvid u budućnost, skeptici da su to samo zamagljene metafore koje svatko tumači kako želi... Bez obzira na istinitost njegovih vizija, jedno je sigurno: Nostradamusov utjecaj na kulturu i maštu traje stoljećima.
