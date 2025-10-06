Obavijesti

Galerija

Komentari 6
VIDIO RATOVE, BOLEST I GLAD...

FOTO Jeziva Nostradamusova proročanstva: 'Vraća se drevna kuga, dolazi novi Antikrist...'

Od ratova i prirodnih katastrofa do političkih preokreta, Nostradamus je, prema nekim tumačenjima, predvidio ključne događaje kroz stoljeća. Dok jedni vide njegove stihove kao vizionarske poruke, drugi ih smatraju tek plodom mašte i slučajnosti. U ovom tekstu istražujemo što je Nostradamus navodno predvidio i koje sudbine najavljuje za budućnost.
Nostradamus (Michel de Notradame 1503-1556). Französischer Arzt und Astrologe, Historisch, digital restaurierte Reproduk
Michel de Nostredame, poznatiji kao Nostradamus, bio je francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća čije ime i danas izaziva mješavinu strahopoštovanja i skepticizma. Njegova knjiga "Les Prophéties" ("Proročanstva"), objavljena 1555. godine, zbirka je 942 zagonetna katrena koja, prema vjerovanjima nekih, predviđaju ključne događaje u svjetskoj povijesti. Iako su pisana dvosmislenim jezikom, mješavinom starofrancuskog, latinskog i grčkog, tumači su ih stoljećima povezivali s događajima poput Francuske revolucije, uspona Napoleona i Adolfa Hitlera, pa čak i napada 11. rujna. | Foto: Profimedia
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025