JESMO LI SAMI?

FOTO Jezive priče ljudi koji tvrde da su ih oteli vanzemaljci: 'Bili smo paralizirani, nemoćni...'

Navodne otmice vanzemaljaca desetljećima su dio popularne kulture i najviše su prijavljivane između kasnih 1960-ih i 1990-ih, razdoblja snažnog interesa za NLO-e, hipnozu i paranormalne teme. Svjedočanstva često dijele slične motive, svjetlost, paralizu, gubitak vremena i medicinski pregled ,no unatoč velikom broju priča nikada nisu pronađeni provjerljivi fizički dokazi. Znanstvena objašnjenja najčešće ih povezuju s paralizom sna, lažnim sjećanjima, sugestijom tijekom hipnoze i kulturnim utjecajem filmova i medija. Ovo su najpoznatije priče o navodnim otmicama vanzemaljaca...
Jezive priče ljudi koji tvrde da su ih oteli vanzemaljci: 'Bili smo paralizirani, nemoćni...'
Priče o otmicama vanzemaljaca desetljećima golicaju maštu i izazivaju jezu, balansirajući na tankoj liniji između znanstvene fantastike i zastrašujućih osobnih svjedočanstava. Iako za ove nevjerojatne tvrdnje ne postoje čvrsti materijalni dokazi, one opstaju kao dio modernog folklora, potaknute detaljnim iskazima navodnih žrtava. | Foto: Canva/ilustracija
