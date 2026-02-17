FOTO Jezive priče ljudi koji tvrde da su ih oteli vanzemaljci: 'Bili smo paralizirani, nemoćni...'

U mjesecima koji su uslijedili, oboje su patili od teške anksioznosti i noćnih mora. Potražili su pomoć dr. Benjamina Simona, uglednog bostonskog psihijatra, koji ih je podvrgnuo seansama hipnoze, metode za koju je kasnije utvrđeno da može potaknuti stvaranje uvjerljivih, ali konstruiranih sjećanja. Ono što je izašlo na vidjelo postalo je temelj za gotovo sve buduće priče o vanzemaljskim otmicama. Neovisno jedno o drugome, i Betty i Barney su ispričali kako su ih navodno iz automobila izvela niska siva bića s velikim, kosim očima, lik nalik bićima koja su se tih godina već pojavljivala u popularnoj znanstvenoj fantastici. Ispričali su da su odvedeni na letjelicu, razdvojeni i podvrgnuti medicinskim pregledima na metalnim stolovima. Barney je opisao kako su mu uzimali uzorke kože i kose, dok je Betty ispričala kako joj je dugačka igla zabodena u pupak, navodno radi testa trudnoće. Njihovi detaljni opisi "Sivih" postali su arhetipska slika vanzemaljca u popularnoj kulturi. | Foto: Canva/ilustracija