FOTO Dame u mini-kostimima zapalile su atmosferu u Riju: Pogledajte spektakularne fotke s karnevala

U Rio de Janeiru u tijeku je najpoznatiji karneval na svijetu, događaj koji svake godine pretvara grad u ogromnu pozornicu plesa, glazbe i boja. Milijuni ljudi izlaze na ulice, a cijeli grad danima živi u ritmu sambe. Ove godine se održava od 13. do 18. veljače
| Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS
Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS
Središte zbivanja su parade škola sambe na Sambodromu, gdje se najbolje škole natječu raskošnim kostimima, golemim platformama i orkestrima bubnjara. Svaka škola mjesecima priprema temu i koreografiju kako bi ostavila što snažniji dojam na publiku i žiri.
Istodobno, po svim četvrtima održavaju se „blocos“ – otvorene ulične zabave na kojima sudjeluju i stanovnici i turisti. Glazba svira bez prestanka, ljudi plešu na temperaturama iznad 30 °C, a atmosfera podsjeća na neprekidni festival.
Karneval nije samo zabava, već i golema gospodarska operacija. Gradske vlasti procjenjuju da festival stvara tisuće radnih mjesta i osnažuje turistički sektor, s popunjenošću hotela koja već doseže gotovo sto posto. Cjelokupna gradska infrastruktura je na nogama, s više od 30 tisuća javnih službenika koji osiguravaju da sve teče glatko, od čistoće do sigurnosti
"Karneval u Riju svake godine dokazuje zašto je najveći spektakl na Zemlji. To je energija koja osvaja stanovnike i posjetitelje, a iznad svega, to je festival koji pokreće novac, potičući trgovinu, turizam i usluge", izjavio je gradonačelnik Eduardo Paes
Karneval u Riju i ove godine potvrđuje zašto se smatra najvećim i najenergičnijim karnevalom na svijetu te jednim od najvažnijih simbola brazilske kulture.
