FOTO Dame u mini-kostimima zapalile su atmosferu u Riju: Pogledajte spektakularne fotke s karnevala

U Rio de Janeiru u tijeku je najpoznatiji karneval na svijetu, događaj koji svake godine pretvara grad u ogromnu pozornicu plesa, glazbe i boja. Milijuni ljudi izlaze na ulice, a cijeli grad danima živi u ritmu sambe. Ove godine se održava od 13. do 18. veljače
Carnival in Rio de Janeiro
