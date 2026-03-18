FOTO Jezive prognoze tipa koji tvrdi da je vremenski putnik: 'Nebo mijenja boju. Oni su tu...'

"Ja sam vremenski putnik. Stigao sam u vaše doba iz 2501. godine da vas upozorim na nadolazeće katastrofe i prijetnje. Ovo su neke od najtežih godina u povijesti čovječanstva. Pripremite se za nemoguće", poručuje u objavama na društvenim mrežama korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik iz 2501. godine". Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju na njegov kanal jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Pa pogledajmo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za nadolazeće razdoblje...
"Napokon će se otkriti dugo skrivana tajna. Vampiri postoje, ljudi će otkriti cijelu jednu obitelj od četiri člana. Skrivali su se u tunelima ispod stare crkve. Znanstvenici ih proučavaju", tvrdi ovaj TikToker koji tvrdi da nam je stigao iz 2501. godine...
"Sve životinje će odjednom utihnuti. Vlada totalna tišina. Čuje se samo čudan zvuk. Iduće dana krenut će potresi, eruptiraju vulkani, nastaje kaos", prognozira dalje TikToker...
"Meteorska kiša zasipa Zemlju. Ali nisu to obični meteori, na njima su vanzemaljci. Proučavali su nas dugi niz godina, imaju informacije koje smo poslali u svemir", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Vanzemaljci se mogu preobražavati, ne možemo ih razlikovati od ljudi", tvrdi TikToker...
"Razina mora naglo će porasti za desetke metara. Ogromna područja završavaju pod vodom. Strašna poplava potrajat će tri tjedna. Kad se razina mora opet spusti, otkrit ćemo nove životinjske vrste", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Nebo se otvara nad Manhattanom i New York nestaje s lica Zemlje!", poručuje TikToker...
"Na Marsu će se otkriti ljudski ostaci. Ljudi počinju sumnjati o teorije o svojem porijeklu", tvrdi TikToker..
"Moćni program umjetne inteligencije ispravno predviđa zločine koji se još nisu dogodili", poručuje za kraj...
"Milijuni ljudi će odjednom postati četiri godine stariji. Jedan dječak, koji je s deset godina 'skočio' na 14, ima točne uspomene na sve što se dogodilo. Sve što kaže da će se dogoditi dokaže se točnim", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Naše nebo naglo će početi mijenjati boju. Svaka promjena donosi strašnu oluju kakvu svijet nije doživio", tvrdi samoprozvani vremenski putnik.
"Posmrtni život postoji. Neki od vas koji ovo vidite već ste mrtvi, ali to ne shvaćate", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Godzilla postoji! Otkrit ćemo ovo biće živo u bespućima Antarktike. Stvorenje izlazi na površinu i uništava gradove", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Ovaj tip ima stvarno bujnu maštu. Savršenu za filmove katastrofe. Možda da se ostaviš TikToka i posvetiš filmu", savjetuju mu pratitelji na društvenim mrežama... "Moj dečko misli da sam luda jer uživam u ovome. Ne shvaća kako mi je zabavno, a tip nikad ništa ne pogodi", stoji u drugom komentaru...
