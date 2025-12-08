FOTO Jezive prognoze 'Živućeg Nostradamusa' za 2026.: 'Vidim tamu. Opasni virus prijeti...'

Tvrdi da je točno predvidio pandemiju korone, smrt kraljice Elizabete, Muskov uspon... A brazilski vidovnjak Athos Salome, kojeg su tamošnji mediji prozvali "živući Nostradamus", sad je otkrio svoja predviđanja za 2026. godinu... Njegove prognoze za nadolazeću godinu donose mračnu sliku svijeta na rubu globalnih sukoba, prirodnih katastrofa i tehnološkog kaosa.
Tvrdi da je točno predvidio pandemiju korone, smrt kraljice Elizabete, Muskov uspon... A brazilski vidovnjak Athos Salome, kojeg su tamošnji mediji prozvali "živući Nostradamus", sad je otkrio svoja predviđanja za 2026. godinu... Njegove prognoze za nadolazeću godinu donose mračnu sliku svijeta na rubu globalnih sukoba, prirodnih katastrofa i tehnološkog kaosa.
| Foto: CANVA, ilustracija
Tvrdi da je točno predvidio pandemiju korone, smrt kraljice Elizabete, Muskov uspon... A brazilski vidovnjak Athos Salome, kojeg su tamošnji mediji prozvali "živući Nostradamus", sad je otkrio svoja predviđanja za 2026. godinu... Njegove prognoze za nadolazeću godinu donose mračnu sliku svijeta na rubu globalnih sukoba, prirodnih katastrofa i tehnološkog kaosa.
|
Foto: CANVA, ilustracija
Tvrdi da je točno predvidio pandemiju korone, smrt kraljice Elizabete, Muskov uspon... A brazilski vidovnjak Athos Salome, kojeg su tamošnji mediji prozvali "živući Nostradamus", sad je otkrio svoja predviđanja za 2026. godinu... Njegove prognoze za nadolazeću godinu donose mračnu sliku svijeta na rubu globalnih sukoba, prirodnih katastrofa i tehnološkog kaosa.
| Foto: CANVA, ilustracija
Prema Saloméu, 2026. godina donijet će eskalaciju napetosti koje bi mogle prerasti u sukob svjetskih razmjera. Ipak, on ne predviđa izravni okršaj supersila, već razorne proxy ratove na dva ključna i neočekivana bojišta: afričkoj regiji Sahel i Arktiku.
| Foto: CANVA, ilustracija
Osim ratnih prijetnji, čovječanstvo će se suočiti i s opasnostima iz svemira i digitalnog svijeta, tvrdi Salome...
| Foto: CANVA, ilustracija
Salome je najavio moćnu solarnu oluju u proljeće 2026. godine...
| Foto: CANVA, ilustracija
"Posljedice bi mogle biti katastrofalne, vodeći u trodnevnu tamu za globalne komunikacije", tvrdi Salome...
| Foto: CANVA, ilustracija
Upozorava da će to izazvati "digitalnu apokalipsu" koja bi mogla srušiti internet, oštetiti satelite i uzrokovati masovne prekide u opskrbi električnom energijom. To bi paraliziralo ne samo društvene mreže, već i bankarstvo, GPS navigaciju i vojne sustave.
| Foto: CANVA, ilustracija
Nakon Covida-19, prijeti nam nova zdravstvena kriza, poručuje Salome... Vidovnjak upozorava na pojavu nove smrtonosne bolesti...
| Foto: CANVA, ilustracija
Vidovnjak predviđa da će 2026. umjetna inteligencija (AI) dosegnuti opasnu razinu autonomije. Ne radi se o klasičnoj "pobuni strojeva", već o tome da će AI sustavi početi djelovati izvan ljudske kontrole, tvrdi Salome...
| Foto: CANVA, ilustracija
Godinu će obilježiti i niz ekstremnih vremenskih nepogoda. Predviđa razorne potrese duž pacifičkog "vatrenog prstena", ali i neočekivane poplave u Europi te uragane rekordne snage koji će pogoditi obale SAD-a...
| Foto: CANVA, ilustracija
Između veljače i travnja 2026. predviđa veliki kibernetički napad koji bi mogao paralizirati bankarske transakcije diljem Europe.
| Foto: CANVA, ilustracija
Tvrdi i kako će se britanski kralj Charles iduće godine povući s dužnosti...
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
"Na nebu će se pojaviti misteriozni objekt. Vlasti sve pokušavaju zataškati. Ovo je jako važno", poručuje Salome, koji nije otkrio dodatne detalje...
| Foto: CANVA, ilustracija
"Živući Nostradamus" tvrdi i kako će Putin uskoro donijeti zakon koji će mu dozvoliti novačenje gotovo milijun novih vojnika.
| Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
"Ja ovom tipu ništa ne vjerujem, ali stalno se vraćam jer me njegove prognoze zabavljaju", šale se pratitelji ispod objava na njegovim profilima na društvenim mrežama...
| Foto: A. Salome/Instagram