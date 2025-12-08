Obavijesti

BRAZILSKI VIDOVNJAK

FOTO Jezive prognoze 'Živućeg Nostradamusa' za 2026.: 'Vidim tamu. Opasni virus prijeti...'

Tvrdi da je točno predvidio pandemiju korone, smrt kraljice Elizabete, Muskov uspon... A brazilski vidovnjak Athos Salome, kojeg su tamošnji mediji prozvali "živući Nostradamus", sad je otkrio svoja predviđanja za 2026. godinu... Njegove prognoze za nadolazeću godinu donose mračnu sliku svijeta na rubu globalnih sukoba, prirodnih katastrofa i tehnološkog kaosa.
