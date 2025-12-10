FOTO Pripremaju se za kolaps civilizacije i(li) smak svijeta: 'Ove stvari svi moraju imati...'

U svijetu suočenom s prirodnim katastrofama, ekonomskim nestabilnostima i nepredvidivim krizama, sve više ljudi okreće se pokretu poznatom kao "prepping". Prepperse mnogi zamišljaju kao zanesenjake koji čekaju zombi apokalipsu, ali često su to racionalni pojedinci i obitelji koji se aktivno pripremaju za stvarne prijetnje: od potresa i poplava, preko dugotrajnih nestanaka struje i vode, do društvenih ili ekonomskih poremećaja. Njihov cilj je jednostavan – osigurati samodostatnost i sposobnost preživljavanja kada uobičajeni sustavi podrške zakažu. Ne radi se samo o gomilanju zaliha, već o stjecanju znanja i vještina koje mogu značiti razliku između kaosa i sigurnosti. | Foto: CANVA, ilustracija