FOTO Pripremaju se za kolaps civilizacije i(li) smak svijeta: 'Ove stvari svi moraju imati...'

U svijetu suočenom s prirodnim katastrofama, ekonomskim nestabilnostima i nepredvidivim krizama, sve više ljudi okreće se pokretu poznatom kao "prepping". Prepperse mnogi zamišljaju kao zanesenjake koji čekaju zombi apokalipsu, ali često su to racionalni pojedinci i obitelji koji se aktivno pripremaju za stvarne prijetnje: od potresa i poplava, preko dugotrajnih nestanaka struje i vode, do društvenih ili ekonomskih poremećaja. Njihov cilj je jednostavan – osigurati samodostatnost i sposobnost preživljavanja kada uobičajeni sustavi podrške zakažu. Ne radi se samo o gomilanju zaliha, već o stjecanju znanja i vještina koje mogu značiti razliku između kaosa i sigurnosti.
Stručnjaci za preživljavanje i iskusni prepperi sastavili su popis ključnih stvari koje bi svako kućanstvo trebalo imati. Ne radi se o fantaziranju, već o praktičnim koracima koje svatko može poduzeti kako bi zaštitio sebe i svoje najmilije.
Temelji preživljavanja: Voda, hrana i toplina. Osnovne ljudske potrebe ne mijenjaju se ni u kriznim situacijama. Prema "pravilu trojke", čovjek može preživjeti tri minute bez zraka, tri sata bez skloništa u ekstremnim uvjetima, tri dana bez vode i tri tjedna bez hrane. Upravo zato, osiguravanje ovih temelja apsolutni je prioritet.
Voda i sredstva za pročišćavanje: Najvažniji resurs od svih. Preporuka je imati zalihe od najmanje četiri litre pitke vode po osobi dnevno, za minimalno tri dana, a idealno za dva tjedna. "Osim kupovne flaširane vode, razmislite o spremnicima većeg kapaciteta. Ključno je imati i metode za pročišćavanje vode iz alternativnih izvora (kišnica, rijeka). Prijenosni filteri ili veći sustavi za kućanstvo, kao i tablete za pročišćavanje, jeftina su i potencijalno spasonosna investicija", poručuju stručnjaci...
Hrana (nepokvarljiva): Cilj je stvoriti zalihu hrane koja ne zahtijeva hlađenje i ima dug rok trajanja. To uključuje konzerviranu hranu (povrće, voće, meso, riba, juhe), rižu, tjesteninu, suhe mahunarke, zobene pahuljice i med. "Liofilizirana (freeze-dried) hrana i vojni obroci (MRE) odličan su izbor zbog iznimno dugog roka trajanja i visoke kalorijske vrijednosti. Ne zaboravite na ručni otvarač za konzerve!", poručuju stručnjaci...
Sredstva za paljenje vatre: Vatra je izvor topline, svjetlosti, sredstvo za kuhanje i pročišćavanje vode te psihološka utjeha. "Opskrbite se s više različitih sredstava: vodootpornim šibicama, klasičnim BIC upaljačima (jeftini su i pouzdani), kao i kremenom (fero šipka) koji radi i kad je mokar." savjetuju prepperi.
Sklonište i oprema za spavanje: Ako morate napustiti dom ili je on oštećen, trebat će vam zaštita od vanjskih elemenata. Čvrsta cerada (tarp) je nevjerojatno svestrana, može poslužiti kao krov, zaštita od vjetra ili podloga. Termalne deke izuzetno su lagane i zadržavaju do 90 posto tjelesne topline. Vreće za spavanje i šatori također su dio opreme, ovisno o klimi i planu.
Alati, oprema i higijena: Kada moderni alati zakažu, oslanjamo se na one osnovne. Dobar alat u pravo vrijeme vrijedi više od zlata, a održavanje higijene sprječava širenje bolesti, koje su u kriznim situacijama često veća prijetnja od same katastrofe.
Izvori svjetlosti: Nestanak struje prvi je znak krize. Budite spremni uz pouzdane izvore svjetlosti. Naglavne svjetiljke su najbolje rješenje jer ostavljaju ruke slobodnima za rad. "Imajte i nekoliko ručnih LED svjetiljki, svijeća i uljnih lampi. Najvažnije od svega – dovoljan broj rezervnih baterija ili, još bolje, punjive baterije uz solarni punjač.", poručuju stručnjaci...
Višenamjenski alati: Kvalitetan višenamjenski alat ili švicarski nož sadrži kliješta, nož, odvijače i druge korisne dodatke u jednom paketu. Uz to, neophodni su i čvrst nož s fiksnom oštricom, sjekira ili pila za pripremu drva za ogrjev te podesivi ključ za zatvaranje plina ili vode.
Pribor za prvu pomoć i lijekovi: Svaki dom mora imati sveobuhvatan komplet prve pomoći. On treba sadržavati zavoje, gaze, flastere, antiseptičke maramice, medicinski selotejp, škare, pincetu i rukavice. Ne zaboravite na lijekove protiv bolova (ibuprofen, paracetamol), lijekove protiv alergija i probavnih smetnji (posebno protiv dijareje). Najvažnije je osigurati zalihu osobnih lijekova na recept za najmanje mjesec dana.
Higijenske potrepštine: Održavanje čistoće sprječava infekcije. Vlažne maramice, suhi šampon, sapun, dezinficijens za ruke, toaletni papir, vreće za smeće i ženske higijenske potrepštine su obavezni.
Pribor za kuhanje: Bez struje i plina, trebat će vam alternativni način pripreme hrane. Prijenosno kuhalo na plin (kamping kuhalo) je odlično rješenje. Posuđe od lijevanog željeza (gus) idealno je za kuhanje na otvorenoj vatri.
Duct tape (višenamjenska ljepljiva traka): Postoji izreka među prepperima: "Ako se ne može popraviti duct tapeom, nisi ga dovoljno upotrijebio." Služi za popravak opreme, izradu skloništa, saniranje ozljeda i bezbroj drugih stvari.
Komunikacija, navigacija i osobna sigurnost: U kaosu, informacija je moć, a sposobnost da se zaštitite i znate kamo idete može biti presudna.
Komunikacijski uređaji: Ako mobilne mreže i internet padnu, radio postaje ključan izvor informacija. Radio prijemnik na baterije ili na ručno punjenje omogućit će vam praćenje vijesti i uputa nadležnih službi. Dvosmjerni radio uređaji (walkie-talkie) korisni su za komunikaciju s obitelji na manjim udaljenostima.
Važni dokumenti i gotovina: Držite kopije osobnih dokumenata (osobna iskaznica, putovnica, rodni listovi), polica osiguranja i vlasničkih listova u vodootpornoj torbi. Imajte i digitalne kopije na USB sticku. Bankomati i kartično plaćanje neće raditi, stoga je ključno imati zalihu gotovine, po mogućnosti u manjim apoenima.
Karte područja: GPS sustavi ovise o satelitima i struji. Fizičke, papirnate karte vašeg grada, županije i države su pouzdana alternativa. "Naučite se služiti njima i kompasom", savjetuju stručnjaci...
Zaštitna oprema: Čvrste radne rukavice zaštitit će vaše ruke od ozljeda prilikom raščišćavanja ili popravaka. N95 ili FFP2 maske štite dišne puteve od prašine, dima i patogena.
Oprema za samoobranu: Ovo je osobna odluka koja ovisi o zakonima i vlastitim preferencijama. Za neke to može biti vatreno oružje (uz sve potrebne dozvole i obuku), dok za druge to mogu biti suzavac u spreju, palica ili jednostavno pojačane mjere sigurnosti doma poput ojačanih vrata i prozora.
Odjeća: "Imajte spreman set odjeće za sve vremenske uvjete. Slojevito oblačenje je ključno. Vunene čarape, vodootporna jakna, čvrste cipele ili čizme, kapa i rukavice su osnova.", savjetuju stručnjaci...
Dugoročna održivost i dodatne zalihe. Dok se većina priprema odnosi na preživljavanje prvih nekoliko dana ili tjedana, neki razmišljaju i o dugoročnijim scenarijima. Gorivo: Ako posjedujete generator ili planirate koristiti automobil za evakuaciju, sigurno pohranjene zalihe goriva su neophodne.
Sjeme za uzgoj hrane: "Za dugoročnu održivost, paket sjemena (pogotovo starih, ne-hibridnih sorti) omogućuje uzgoj vlastite hrane.", savjetuju preppersi...
Oprema za kućne ljubimce: "Ne zaboravite na svoje životinjske članove obitelji. Pripremite dovoljne zalihe hrane, vode i eventualnih lijekova za njih.", poručuju preppersi...
Vještine i znanje: Najvažnija stavka na popisu nije nešto što se može kupiti. Znanje prve pomoći, kako zapaliti vatru, pročistiti vodu, popraviti osnovne stvari ili se orijentirati u prirodi je neprocjenjivo. Oprema je beskorisna ako ne znate kako je upotrijebiti. "Čitajte knjige o preživljavanju poput SAS Survival Guide, pohađajte tečajeve i vježbajte", savjetuju stručnjaci za kraj...
