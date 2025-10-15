FOTO Još uvijek se prodaje kuća na Braču koja ima tajnu sobu za penetriranje! Ovo je cijena...

Novorenovirana kamena kuća na Braču je spoj tradicije i luksuza. 'Soba za penetraciju nalazi se ispod prizemlja, skrivena u tami i tajnosti. Prostor koji omogućava istraživanje i neograničenu slobodu', piše o oglasu
'Novorenovirana kamena kuća smjestila se na jedinstvenoj lokaciji, na mirnoj sjevernoj strani ulice, djelomično ukopana u padinu, čuvajući tajnu dubine i visine. Okrenuta prema jugu, uživa u sunčanim zrakama cijeli dan', piše u oglasu za kuću na otoku Braču.
'Novorenovirana kamena kuća smjestila se na jedinstvenoj lokaciji, na mirnoj sjevernoj strani ulice, djelomično ukopana u padinu, čuvajući tajnu dubine i visine. Okrenuta prema jugu, uživa u sunčanim zrakama cijeli dan', piše u oglasu za kuću na otoku Braču.
'Novorenovirana kamena kuća smjestila se na jedinstvenoj lokaciji, na mirnoj sjevernoj strani ulice, djelomično ukopana u padinu, čuvajući tajnu dubine i visine. Okrenuta prema jugu, uživa u sunčanim zrakama cijeli dan', piše u oglasu za kuću na otoku Braču.
'Intimno dvorište na zapadnoj strani kuće poziva na uživanje, s kaminom, vanjskom kuhinjom i prostorom za druženja, a stepenice vode prema obnovljenim stari mirinama - savršenom mjestu za meditaciju, vježbanje i uživanje u tišini', piše u oglasu.
'Soba za penetraciju nalazi se ispod prizemlja, skrivena u tami i tajnosti. Prostor koji omogućava istraživanje i neograničenu slobodu. Tu je krevet i seks bar, a sve je dizajnirano da potakne vašu maštu', piše u oglasu.
'Kuća je prošla pažljiv i detaljan proces renovacije, pri čemu su majstori lokalnih obrtnika sačuvali najvrjednije elemente - od autentičnih kamenih zidova i drvenih greda, do originalnog starog namještaja i dragocjenih mirina', navode iz agencije Merit.
U prizemlju, gdje su nekada bila skladišta maslinovog ulja i vina, a kasnije i kovačnica, sada se nalazi moderna kuhinja, dnevni boravak, sprema, WC te coffee & wine bar.
Kako navode, kuhinja od betona uklapa se u rustikalni ambijent, a kauč u boravku stvoren je da pristaje uz stare kamene zidove, stvarajući eklektičnu harmoniju starog i novog.
'Svaki detalj ove kuće pažljivo je biran - od fotelje do stola u boravku, koji je donesen iz obližnjeg kamenoloma. Čak je i stol u blagovaonici izrađen od starih gredi, koje su sačuvane iz same renovacije. U istom duhu, lebdeći krevet u ženskoj sobi stvoren je od istih gredi, a prostor je ispunjen unikatnim komadima namještaja koji pričaju vlastitu priču', dodaju iz agencije Merit.
'Na prvom katu kuće, dočekuje vas terasa s bazenom, koja ljeti oživljava pod sjenom grana murve – simbol tragične grčke ljubavi. Bazen s ugrađenim mlaznicama i grijanim vodama pruža potpuni luksuz, dok ugrađeni bar dodaje još jednu dimenziju uživanja', piše.
Za potpuni opuštaj, potkrovlje kuće sadrži spa zonu - saunu, jacuzzi i stol za masažu. Ovaj privatni raj savršen je za one koji žele uživati u potpunom miru i luksuzu.
Kuća službenog i prigodnog naziva She House u vlasništvu je Ive Bakovića i supruge Dijane, pisao je Jutarnji list 2023. godine.
'Kuća je stara preko 100 godina i gorila je u Drugom svjetskom ratu, pa je njezino stanje kad smo tek počinjali s obnovom bilo užasno. Većina ljudi i rodbine nam se rugala da je kuća je užasna i ‘što mi mislimo s tim napraviti‘, pogotovo jer se nalazi u Gornjem Humcu. Ali imali smo veliku želju da je obnovimo', rekla je Dijana za Jutarnji list.
'Na prvom katu imamo sobu s muškom energijom, gdje je krevet kovani, s ogledalom poviše i sve je nekako ‘jače‘. U ženskoj sobi prevladava romantika, s lavandinom u obliku vagine. Nekog podsjeća na oko, nekog na orhideju, a nekog na vaginu. Svako vidi što želi vidjeti, što i je ključ svega. No, važno je naglasiti da ništa nije vulgarno ni doslovno', izjavila je 2023. vlasnica.
Kuća se (do prodaje) može i iznajmiti. Cijene se kreću od 191 eura po noćenju pa do 367 eura, piše na Airbnbu.
Sredinom ožujka objavili smo da se kuća prodaje, a još uvijek se traži kupac...
Stambena površina je 190,00 m2, površina okućnice je 350,00 m2, a cijena joj je 940.000 eura.
