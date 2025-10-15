Obavijesti

UMIVAONIK U OBLIKU VAGINE

FOTO Još uvijek se prodaje kuća na Braču koja ima tajnu sobu za penetriranje! Ovo je cijena...

Novorenovirana kamena kuća na Braču je spoj tradicije i luksuza. 'Soba za penetraciju nalazi se ispod prizemlja, skrivena u tami i tajnosti. Prostor koji omogućava istraživanje i neograničenu slobodu', piše o oglasu
'Novorenovirana kamena kuća smjestila se na jedinstvenoj lokaciji, na mirnoj sjevernoj strani ulice, djelomično ukopana u padinu, čuvajući tajnu dubine i visine. Okrenuta prema jugu, uživa u sunčanim zrakama cijeli dan', piše u oglasu za kuću na otoku Braču.  | Foto: Njuškalo/Merit
