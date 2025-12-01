ŽIVOT U LUKSUZU FOTO Jurilice, nakit i luksuz: 'Ja sam sin najbogatijeg Kineza. Ne jedem sam, posluga me hrani...'

Ako ste jedan od onih koji provode sate na društvenim mrežama, velike su šanse da ste u zadnje vrijeme naletjeli na profile koje koristi Jay Ma. Ovaj mladić sebe predstavlja kao sina jednog od najbogatijih Kineza, tvrdi kako njegova obitelj ima veliki udio u Alibabi, a na društvenim mrežama razmeće se navodnim bogatstvom... Ali neki su sigurni kako je sve to parodija i izrugivanje zlatne mladeži.