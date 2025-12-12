Obavijesti

SVESTRANA CHANTEL

FOTO Knoll ima konkurenciju! Lijepa Bieberova bivša uspješna je DJ-ica. Voli i gola pozirati...

Chantel Taleen Jeffries (32) američka je DJ-ica, manekenka i influencerica. I, po mnogima, jedna od 'kraljica Instagram'. Kao i Ivana Knoll, uz DJ-iranje bavi se još nizom poslova....
Chantel Taleen Jeffries američka je DJ-ica, manekenka i influencerica. I, po mnogima, jedna od 'kraljica Instagram'. Lijepa Chantel, koja je svojevremeno bila u vezi s pjevačem Justinom Bieberom, svako malo na društvenim mrežama objavi neku seksi fotografiju, samo na Instagramu je prati više od četiri milijuna ljudi.... | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
