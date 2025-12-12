FOTO Knoll ima konkurenciju! Lijepa Bieberova bivša uspješna je DJ-ica. Voli i gola pozirati...

Chantel Taleen Jeffries (32) američka je DJ-ica, manekenka i influencerica. I, po mnogima, jedna od 'kraljica Instagram'. Kao i Ivana Knoll, uz DJ-iranje bavi se još nizom poslova....
Chantel Taleen Jeffries američka je DJ-ica, manekenka i influencerica. I, po mnogima, jedna od 'kraljica Instagram'. Lijepa Chantel, koja je svojevremeno bila u vezi s pjevačem Justinom Bieberom, svako malo na društvenim mrežama objavi neku seksi fotografiju, samo na Instagramu je prati više od četiri milijuna ljudi....
Kao manekenka surađivala je s brendovima Kim Kardashian i Rihanne...
Glazbenu karijeru počela je 2018. godine, osim Biebera, povezivali su je i s Machine Gun Kellyjem, Loganom Paulom, Lil Twistom, Travisom Scottom...
Chantel je poznata po svojoj zavidnoj liniji, koju održava kombinacijom različitih fizičkih aktivnosti. Njezin režim uključuje vožnju bicikla, planinarenje, plivanje i vožnju rola.
Pratiteljima savjetuje i da kod kuće vježbaju trbušnjake, čučnjeve...
Najdraže destinacije su joj, pisali su američki mediji, Bali, Ibiza, Pariz...
Povremeno se bavi glumom, pojavila se u nekoliko filmova...
Ima i vlastitu liniju proizvoda za ljepotu i njegu kože...
