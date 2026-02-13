ŠTO AKO... FOTO Kratki vodič kroz ideju o paralelnim svemirima: Zvuči kao scenarij za seriju, ali...

Zamislite da negdje, upravo sada, postoji verzija vas koja je jutros ustala ranije, popila vodu s limunom i krenula trčati prije posla. Negdje drugdje postoji ona koja je u 3:47 kliknula „još jedna epizoda“ i tek sada shvaća da je alarm bio greška sustava, a ne života. Ideja zvuči kao scenarij za seriju, ali zapravo dolazi iz vrlo ozbiljne fizike. Paralelni svemiri nisu samo zabavna spekulacija, oni su pokušaj da objasnimo zašto se priroda ponaša toliko čudno.