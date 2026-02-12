Obavijesti

PRIČA O 'IZGUBLJENOM' KONTINENTU

FOTO Legende i istina o mitskoj Atlantidi: 'Moćna civilizacija Posejdonovih nasljednika...'

Priča o Atlantidi, naprednoj civilizaciji koja je u jednom danu i noći nestala pod valovima oceana, već tisućljećima zaokuplja maštu istraživača, sanjara i znanstvenika. Iako je postala sinonim za izgubljene svjetove i arheološke misterije, njezin je stvarni izvor puno skromniji i precizniji. Gotovo sve što znamo, ili mislimo da znamo, o Atlantidi potječe iz pera samo jednog čovjeka, starogrčkog filozofa Platona, čiji su tekstovi postali temelj za bezbrojne teorije, spekulacije i, u konačnici, modernu mitologiju. No, je li Platon pisao povijest ili je stvorio jednu od najuspješnijih alegorija svih vremena?
Priča o Atlantidi, naprednoj civilizaciji koja je u jednom danu i noći nestala pod valovima oceana, već tisućljećima zaokuplja maštu istraživača, sanjara i znanstvenika. Iako je postala sinonim za izgubljene svjetove i arheološke misterije, njezin je stvarni izvor puno skromniji i precizniji. Gotovo sve što znamo, ili mislimo da znamo, o Atlantidi potječe iz pera samo jednog čovjeka, starogrčkog filozofa Platona, čiji su tekstovi postali temelj za bezbrojne teorije, spekulacije i, u konačnici, modernu mitologiju. No, je li Platon pisao povijest ili je stvorio jednu od najuspješnijih alegorija svih vremena?
