FOTO Legende i istina o mitskoj Atlantidi: 'Moćna civilizacija Posejdonovih nasljednika...'

Je li filozof izmislio cijelu priču? Iako Platonovi likovi inzistiraju na tome da je priča "posve istinita", velika većina povjesničara i klasičnih filologa danas se slaže da je Atlantida plod Platonove mašte. Stvaranje elaboriranih mitova i alegorija radi ilustracije filozofskih poanti bilo je uobičajeno za njegova djela. Priče poput mita o Eru ili alegorije o špilji u njegovoj Državi nisu povijesni zapisi, već moćni literarni alati. Atlantida se savršeno uklapa u taj obrazac, služeći kao primjer idealne države koja je moralno posrnula zbog pohlepe i oholosti te je na kraju kažnjena. U tom smislu, priča o Atlantidi nije toliko priča o izgubljenom kontinentu koliko je filozofska opomena o opasnostima imperijalizma i moralne korupcije. | Foto: canva, ilustracija