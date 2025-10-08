FOTO Mila želi ukloniti rebra zbog struka: 'Po dva sa svake strane da mi guza izgleda šire'

Reperica Mila iz Kine, koja tvrdi da joj žene zavide na figuri, sprema se za svoju šestu, i dosad najdrastičniju, estetsku operaciju. Kako bi postigla željeni izgled s ekstremno uskim strukom, odlučila je ukloniti nekoliko rebara, piše The Mirror
Glazbenica je već prošla kroz brojne estetske zahvate, uključujući dva brazilska podizanja stražnjice (BBL), implantate u stražnjici, dva povećanja grudi i filere u usnama, no sada planira svoj najekstremniji korak do sada.
| Foto: Instagram
Mila kaže kako se već sada muči s pronalaskom odjeće koja joj pristaje, no i dalje nije u potpunosti zadovoljna svojom figurom. Unatoč kritikama i negativnim komentarima na internetu, ona tvrdi da su druge žene jednostavno ljubomorne.
Njezina prva operacija bila je 2019. godine, a sada planira ukloniti po dva rebra sa svake strane kako bi, prema njezinim riječima, "struk izgledao još uži, a stražnjica još šira". Mila je otkrila kako želi da ljudi, kad je vide, odmah pomisle da je imala mnogo operacija, nadajući se da će ostaviti dojam "zločeste cure".
"Lijepa sam i tijelo mi je dobro, pa ako me netko želi fotografirati, rado ću pozirati", izjavila je za Truly. Komentari da će se u budućnosti "rastopiti" zbog količine plastike u tijelu nimalo je ne brinu te najavljuje da će nastaviti s preinakama.
"Smatram da je moj izgled super sladak, jedinstven i lijep te da pokazuje moju osobnost", nastavlja Mila. Ipak, tvrdi da je žene ne podnose zbog izgleda i vjeruje da je to zato što se brinu da će njihovi dečki gledati u nju. Kaže kako je to utjecalo i na njezina prijateljstva jer žene ne žele da upozna njihove partnere.
Iako je prijatelji upozoravaju da joj uklanjanje rebara nije potrebno i brinu se zbog opasnosti, Mila je odlučna u svojoj namjeri.
"Planiram ukloniti rebra što je prije moguće", rekla je, dodavši kako je već pronašla "vrlo dobru" bolnicu u Rusiji. Nada se da će zahvat obaviti sljedeće godine i kaže da je "jako uzbuđena" zbog svog novog izgleda.
Uklanjanje rebara u estetske svrhe nije ilegalno, ali sa sobom nosi značajne rizike. Rebra imaju funkciju zaštite unutarnjih organa. Iako rebra koja se najčešće uklanjaju radi oblikovanja figure ne štite izravno pluća, ona i dalje predstavljaju važan štit za tijelo.
Prema dr. Timu Neavinu, američkom plastičnom kirurgu, glavni rizici povezani su sa samim kirurškim zahvatom. "Uklanjanjem rebara postoji opasnost od ozljede pleure, tkiva koje obavija pluća. U takvim slučajevima, pacijentu bi se morale postaviti prsne drenaže na određeno vrijeme, a možda bi bila potrebna i hospitalizacija radi promatranja", upozorava dr. Neavin.
Unatoč svemu, Mila vjeruje da su je dosadašnje operacije učinile "malom i slatkom" te da njezini obožavatelji kupuju ulaznice za koncerte jer je žele vidjeti uživo i svjedočiti njezinoj pojavi.
