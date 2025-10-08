Obavijesti

PRIJATELJI SE ZGRAŽAJU

FOTO Mila želi ukloniti rebra zbog struka: 'Po dva sa svake strane da mi guza izgleda šire'

Reperica Mila iz Kine, koja tvrdi da joj žene zavide na figuri, sprema se za svoju šestu, i dosad najdrastičniju, estetsku operaciju. Kako bi postigla željeni izgled s ekstremno uskim strukom, odlučila je ukloniti nekoliko rebara, piše The Mirror
Glazbenica je već prošla kroz brojne estetske zahvate, uključujući dva brazilska podizanja stražnjice (BBL), implantate u stražnjici, dva povećanja grudi i filere u usnama, no sada planira svoj najekstremniji korak do sada. | Foto: Instagram
