FOTO Sjećate se iranske 'zombi Angeline Jolie'? Ovako izgleda zapravo, a evo i zašto je nestala

Malo je priča koje su šokirale, zbunile i fascinirale javnost kao ona Sahar Tabar, iranske influencerice koja je postala globalna tema zbog svog ekstremnog izgleda i viralnog nadimka 'zombi Angelina Jolie'
Sahar, pravog imena Fatemeh Khishvand, rođena je 2001. godine u Teheranu. Kao tinejdžerica, fascinirana zapadnom pop-kulturom i Instagram estetikom, počela je eksperimentirati sa šminkom, filterima i digitalnim obradama fotografija.
Njezin sadržaj bio je, u početku, samo igra - vizualni eksperiment i pokušaj izražavanja kroz ekstremnu estetiku. No, internet je reagirao drukčije: u vrlo kratkom roku njezine su slike obišle svijet.
Na fotografijama, Sahar je izgledala gotovo neprepoznatljivo: blijeda, s izduženim licem, naglašenim jagodicama, ogromnim očima i usnama, poput groteskne verzije holivudske dive Angeline Jolie.
Svjetski mediji počeli su prenositi priče o „djevojci koja je imala 50 plastičnih operacija da izgleda kao Angelina Jolie“. Viralnost je eksplodirala - ali i mit.
U intervjuima koji su uslijedili, Sahar je otkrila da su mnoge od tih tvrdnji bile pretjerane. “Većina slika bila je rezultat Photoshopa i teške šminke”, rekla je.
“Nisam nikada imala desetke operacija. To je bila umjetnost, igra sa slikom, ne moj stvarni izgled.” Ipak, šteta je već bila učinjena.
Svijet ju je upamtio kao „djevojku koja se pretvorila u zombija“.
U Iranu, gdje su društvene mreže pod strogim nadzorom, Saharin slučaj nije ostao samo na razini internetske senzacije.
Godine 2019. uhapšena je pod optužbama koje su uključivale blasfemiju, poticanje na nemoral, vrijeđanje islamskih svetinja i širenje neprikladnog sadržaja.
Njeno hapšenje izazvalo je globalnu reakciju - mnogi su smatrali da se radi o drastičnoj kazni za ono što je, u suštini, bila online performans.
Nakon puštanja iz zatvora poručila je kako odustaje od društvenih mreža. Na njezinom Instagram profilu nema objava od 2019. godine, po društvenim mrežama se pitaju gdje je...
Prema dostupnim izvještajima, izgleda da se nalazi u Iranu, izvan zatvora, i da je trenutno u procesu žalbe ili pravnih komplikacija vezanih uz presudu.
Ovako izgleda bez filtera...
