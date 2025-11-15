FOTO Mračna strana ovih 'živih' Barbika! Infekcije im 'jedu' kožu i misteriozno umiru. Evo zašto

Milijuni ljudi diljem svijeta isprobali su čari estetske kirurgije, bilo da se radi o botoksu ili filerima za usne. Međutim, sve je veći broj onih koji u svojoj potrazi za savršenstvom pribjegavaju opasnim i ekstremnim metodama...
Globalno tržište plastične kirurgije cvjeta i procjenjuje se na vrijednost od gotovo 100 milijardi eura. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen je porast od 5 % u odnosu na prošlu godinu, pri čemu se devet od deset zahvata izvodi na ženama.
Pritisak da se postigne savršen izgled, koji žene osjećaju stoljećima, danas je pojačan lakom dostupnošću operacija za podizanje, zatezanje i povećavanje.
Od ubrizgavanja dječjeg ulja u usne do infekcija koje proždiru tkivo i misterioznih smrti - donosimo uznemirujuću istinu o tome što su sve "ljudske Barbike" spremne učiniti za život u plastici.
Ovaj trend ponekad završava tragično, kao u slučaju Barbare Jankavski (31) iz Brazila, koja je preminula nakon što se podvrgnula 27 kirurških zahvata kako bi što više nalikovala na živu Barbie lutku. Prema pisanju britanskog The Sun-a, policija je prošlog tjedna pronašla njezino beživotno tijelo u stanu u Sao Paulu.
Barbara se na društvenim mrežama predstavljala kao "Nehumana lutka" ("Inhuman Doll") pred svojom publikom od 344.000 pratitelja na TikToku. Tamo je dokumentirala svoje putovanje kroz estetsku kirurgiju, a navodno je prošla najmanje 27 operacija koje su je koštale preko 50.000 eura.
Njezin popis zahvata uključuje liposukciju vrata, trbuha i nogu, povećanje grudi i stražnjice, podizanje obrva te čak pet rinoplastika kako bi postigla prepoznatljive crte lica Barbie lutke. Njezina nedavna smrt tretira se kao sumnjiva, a policija čeka rezultate forenzičkih i toksikoloških izvještaja kako bi utvrdila točan uzrok.
Alicia Amira iz Norveške šokirala je javnost priznanjem da je potrošila gotovo 290.000 eura na operacije kako bi izgledala kao "prava lutka". Iako je nebrojeno puta bila pod nožem, stvari nisu uvijek išle po planu.
U jednoj od epizoda popularne TV emisije Botched!, Alicia je otkrila kako je njezino prvo povećanje grudi pošlo po zlu. Implantati su se inficirali, zbog čega joj je desna dojka otvrdnula.
Kirurzi su odbili operirati ako ne pristane na manje implantate, no ona je to odbila, inzistirajući i na uklanjanju rebara te brazilskom podizanju stražnjice (BBL).
Upozorili su je da su ti zahvati iznimno opasni, no ona se nije pokolebala.
"Oduvijek me privlačio ekstreman izgled. Neki misle da sam luda, ali ne žalim ni za čim. Želim izgledati što plastičnije i inspirirati druge djevojke", izjavila je Alicia, dodavši kako "bimbo djevojke ne stare, samo postaju sve plastičnije".
Kerry Miles, 35-godišnja majka iz Essexa, potrošila je oko 325.000 eura kako bi postala "verificirana" britanska Barbie. Njezin kirurg joj je zabranio daljnje operacije, tvrdeći da je razvila opsesiju. Unatoč tome, Kerry planira potražiti drugog liječnika, iako je već imala katastrofalna iskustva.
Godine 2016. podvrgnula se povećanju usana filerom koji joj je izazvao stravičnu reakciju. Usne su joj natekle i poprimile izgled "komada jetre", a modrice su trajale tri tjedna. Kasnije je saznala da je filer bio pomiješan s nečim nalik na dječje ulje. Zbog oštećenja živaca, danas ima problema s pijenjem iz boce i govorom na hladnoći.
Ono što je još zabrinjavajuće jest njezin utjecaj na 21-godišnju kćer Bethaney, za čije je operacije već stavila sa strane 23.000 eura. "Ako poželi veće grudi, liposukciju ili bilo što slično, platit ću joj", izjavila je Kerry.
Jessica Alves (41) priznala je da je imala više od 100 estetskih zahvata. Prije pet godina deklarirala se kao transrodna osoba, a prije toga je bila poznata kao Rodrigo, "ljudski Ken".
Njezin put transformacije u Barbie uključivao je implantate u grudima i stražnjici, face-lifting, 12 operacija nosa i uklanjanje četiri rebra.
Najgora pogreška, kako kaže, bila je operacija nosa u Iranu. Iako je isprva izgledao savršeno, dva tjedna kasnije nos joj je pocrvenio. Ubrzo je hospitalizirana jer joj je dijagnosticirana nekroza - infekcija koja doslovno jede tkivo.
"U nosnici mi se pojavila rupa, a infekcija mi je jela nos. Upozorili su me da bi se mogla proširiti na ostatak lica", ispričala je tada. Iako je tvrdila da je gotova s operacijama, Jessica se vratila starim navikama, uspoređujući svoje tijelo s automobilom kojem je "potreban redoviti tehnički pregled".
