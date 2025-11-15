Obavijesti

Galerija

Komentari 2
PLASTIK FANTASTIK

FOTO Mračna strana ovih 'živih' Barbika! Infekcije im 'jedu' kožu i misteriozno umiru. Evo zašto

Milijuni ljudi diljem svijeta isprobali su čari estetske kirurgije, bilo da se radi o botoksu ili filerima za usne. Međutim, sve je veći broj onih koji u svojoj potrazi za savršenstvom pribjegavaju opasnim i ekstremnim metodama...
FOTO Mračna strana ovih 'živih' Barbika! Infekcije im 'jedu' kožu i misteriozno umiru. Evo zašto
Globalno tržište plastične kirurgije cvjeta i procjenjuje se na vrijednost od gotovo 100 milijardi eura. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen je porast od 5 % u odnosu na prošlu godinu, pri čemu se devet od deset zahvata izvodi na ženama. | Foto: Instagram/Alicia Amira
1/31
Globalno tržište plastične kirurgije cvjeta i procjenjuje se na vrijednost od gotovo 100 milijardi eura. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen je porast od 5 % u odnosu na prošlu godinu, pri čemu se devet od deset zahvata izvodi na ženama. | Foto: Instagram/Alicia Amira
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025