NALAZI SE U DUBROVNIKU

Aurora traži svoj zauvijek dom

U psećem Azilu Dubrovnik krije se jedna posebna priča, tiha, nježna i pomalo sramežljiva, ali ispunjena nadom

Admiral

Aurora je mlada kujica koja je tek nedavno skupila hrabrost i povjerenje u ljude, a sada strpljivo čeka nekoga tko će joj pružiti ono najvažnije, ljubav i sigurnost doma.

Molim te, spasi me! Ja sam Aurora, imam oko godinu i pol i taman sam uspjela steći povjerenje u drage ljude u psećem Azilu Dubrovnik. Vrlo sam mirna, tiha i jako nježna curka i vjerojatno bi mi trebalo malo vremena da se opustim u nekom novom okruženju.

Ako mi pružite ljubav i pažnju, sigurno ću se jako vezati za vas, pa računajte da ćete u meni dobiti iskrenu, odanu i zahvalnu prijateljicu za cijeli život

Kontakt-broj: 099/735 6070, info@azildubrovnik.com

