FOTO Najneobičniji krajolici svijeta: Ova mjesta izgledaju kao da nisu s našeg planeta...

Plameni krater Darvaza – Turkmenistan. Usred pustinje Karakum u Turkmenistanu nalazi se golema rupa u zemlji iz koje suklja vatra. Krater Darvaza, poznat i kao Vrata pakla, desetljećima privlači posjetitelje prizorom plamena koji osvjetljavaju okolnu pustoš. Promjer mu se obično navodi na približno 60 do 70 metara, a dubina na oko 20 do 30 metara. Unutar kratera gori prirodni plin koji izlazi iz podzemlja, stvarajući prizor koji noću izgleda kao ulaz u podzemni svijet. Prema često navođenoj priči, krater je nastao 1971. godine, kada se tijekom sovjetskih istraživanja prirodnog plina urušilo tlo. Geolozi su navodno zapalili plin očekujući da će izgorjeti za nekoliko dana, no vatra se nastavila širiti. Ipak, detalji nastanka nisu potpuno dokumentirani, pa tu priču treba prikazati kao najpoznatiju verziju događaja, a ne kao nedvojbeno potvrđenu činjenicu. Krater je posebno dojmljiv nakon zalaska sunca, kada se narančasti plamenovi vide izdaleka usred gotovo potpuno mračne pustinje. Darvaza je ujedno primjer kako ljudsko djelovanje može stvoriti prizor koji izgleda kao prirodno čudo. Za razliku od šarenih stijena ili ledenih formacija, ovdje je ključna ljudska intervencija, a ne samo geologija. Posljednjih godina turkmenske vlasti nastoje smanjiti izgaranje plina, pa intenzitet plamena može varirati. Zbog toga stare fotografije s golemim plamenovima ne moraju prikazivati današnje stanje kratera. I dalje je to jedan od najneobičnijih prizora srednjoazijske pustinje, ali i podsjetnik na to koliko dugo posljedice ljudskih odluka mogu ostati vidljive u okolišu. * Uz korištenje AI-ja | Foto: canva, ilustracija