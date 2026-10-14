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FOTO Najneobičniji krajolici svijeta: Ova mjesta izgledaju kao da nisu s našeg planeta...

Od stijena koje izgledaju kao da ih je netko ostavio na plaži, preko jezera neobične ružičaste boje do pustinje u kojoj mrtva stabla stoje usred tamnih dina, priroda na nekim mjestima izgleda kao da je potpuno izgubila osjećaj za stvarnost. Ovi krajolici nisu zanimljivi samo zbog svojeg izgleda. Iza svakoga krije se priča o neobičnim geološkim procesima, ekstremnim uvjetima ili pojavama koje je teško povjerovati dok ih ne vidite vlastitim očima.
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FOTO Najneobičniji krajolici svijeta: Ova mjesta izgledaju kao da nisu s našeg planeta...
Od stijena koje izgledaju kao da ih je netko ostavio na plaži, preko jezera neobične ružičaste boje do pustinje u kojoj mrtva stabla stoje usred tamnih dina, priroda na nekim mjestima izgleda kao da je potpuno izgubila osjećaj za stvarnost. Ovi krajolici nisu zanimljivi samo zbog svojeg izgleda. Iza svakoga krije se priča o neobičnim geološkim procesima, ekstremnim uvjetima ili pojavama koje je teško povjerovati dok ih ne vidite vlastitim očima. | Foto: canva, ilustracija
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Od stijena koje izgledaju kao da ih je netko ostavio na plaži, preko jezera neobične ružičaste boje do pustinje u kojoj mrtva stabla stoje usred tamnih dina, priroda na nekim mjestima izgleda kao da je potpuno izgubila osjećaj za stvarnost. Ovi krajolici nisu zanimljivi samo zbog svojeg izgleda. Iza svakoga krije se priča o neobičnim geološkim procesima, ekstremnim uvjetima ili pojavama koje je teško povjerovati dok ih ne vidite vlastitim očima. | Foto: canva, ilustracija
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