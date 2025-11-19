FOTO Naručila božićni džemper s Vinteda: Ono što je došlo - šok!

Jedna se žena crvenila od srama kada je otišla preuzeti paket za koji je mislila da sadrži božićni džemper, no umjesto toga dočekao ju je paket potpuno drugačijeg oblika. Kako prenosi Mirror, ova neobična situacija brzo je postala viralna.

U zabavnoj objavi na Facebooku, jedna se žena našalila kako je prodavač s popularne platforme Vinted "podvalio" njezinoj prijateljici poslavši joj nevini, blagdanski džemper u 'falusnom' pakiranju. Objavila je fotografiju paketa i objasnila: "Moja prijateljica Danielle naručila je božićni džemper, a ovako je stigao."

Džemper je bio zamotan u paket "nepristojnog" izgleda, zbog čega se činilo kao da je unutra nešto sasvim drugo. Stoga ne čudi što je Danielle bila pomalo zbunjena prilikom preuzimanja pošiljke.

"Dostavljačica mi je samo predala paket. Pogledala me ravno u oči i jednostavno prasnula u smijeh", ispričala je Danielle.

Njezina prijateljica koja je podijelila priču napisala je: "Ovo mi je svakako izmamilo osmijeh i nadam se da će i vama. Ako jest, molim vas, podijelite i pomozite proširiti malo radosti. Ugodan dan svima."

Foto: Facebook

Podijelila je i snimku zaslona razgovora s prodavačem, gdje mu je Danielle objasnila da ju je situacija nasmijala do suza.

"Iskreno, nije izgledalo ni približno tako bezobrazno kad sam ga predavao na poštu", tvrdio je prodavač, očito se šaleći i uživajući u činjenici da je njegova podvala uspjela.

U komentarima su se javili i drugi ljudi koji su podijelili vlastite neugodne situacije s pakiranjem - iako su neke od njih bile potpuno nenamjerne.

Foto: Facebook

Jedna je žena napisala: "Jednom sam naručila sprej protiv buha za svoju mačku. Propustila sam dostavu pa sam morala otići u poštu po paket. Bio je zalijepljen trakom, ogromno cilindrično čudovište koje je po svemu sudeći izgledalo kao najdeblji i najširi vibrator od 30 centimetara! Mislim da nikad u životu nisam tako brzo napustila poštanski ured!!"

Foto: Facebook

Netko je komentirao da bi na Danielinom mjestu morao otvoriti paket pred dostavljačicom kako bi dokazao da se unutra ne nalazi ništa nepristojno.

"Inzistirao bih da pričeka dok ga ne otvorim pred njom kako mi ne bi nastavila dostavljati poštu s prljavim mislima u glavi", napisao je jedan korisnik.