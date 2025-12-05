FOTO Nazivaju je 'najbujnijom Ruskinjom': Govorili su mi da sam debela, ali savršena sam!
Anastasija Kvitko ruska je manekenka koju nazivaju i "sovjetskom Kim Kardashian". Iz Kalinjingrada je preselila u SAD kako bi uspjela u svijetu manekenstva, ali na početku su je odbijali, govorili su joj da je prebujna, da mora izgubiti kilograme ako želi uspjeti u ovom poslu...
Anastasiya Kvitko ruska je manekenka koju nazivaju i "sovjetskom Kim Kardashian". Iz Kalinjingrada je preselila u SAD kako bi uspjela u svijetu manekenstva, ali na početku su je odbijali, govorili su joj da je prebujna, da mora izgubiti kilograme ako želi uspjeti u ovom poslu...
| Foto: A. Kvitko/Instagram