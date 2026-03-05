FOTO 'Moja žena ima najveće prirodne grudi u Britaniji. Sve poze izvodim ja, njoj je teško!'

Kada Britanac Peter Ashcroft hoda ulicom ruku pod ruku sa suprugom Melissom, ne može ne primijetiti poglede koji se lijepe za nju. Ipak, pažnju nekih muškaraca ne privlači njezina odjeća ili besprijekorna frizura, već njezine grudi veličine 36M, piše The Sun. Melissa ima jedne od najvećih prirodnih grudi u Velikoj Britaniji i ne može izaći iz kuće bez da privuče neželjenu pažnju.
No, unatoč Peterovom gađenju, fantazije nepoznatih muškaraca uskoro bi ovom paru mogle donijeti pravo bogatstvo. Tridesetogodišnjakinja tvrdi da joj "jezivi likovi" svakodnevno zatrpavaju inbox uznemirujućim zahtjevima, uključujući i ponude za kupnju njezinih nošenih grudnjaka.
Budući da je u sretnom braku sa suprugom Peterom (26), koji te poruke smatra "apsolutno odvratnima", ova majka troje djece do sada ih nije uzimala u obzir. Ipak, sada su odlučili potisnuti svoje osjećaje jer su shvatili da se tu krije prilika za veliku zaradu.
Melissa, koja se zbog veličine svojih grudi svakodnevno nosi s "boli", pokrenula je GoFundMe kampanju kako bi prikupila novac za operaciju smanjenja. No, s procijenjenim troškom od oko 15.000 eura, a prikupljenih tek nešto više od 330 eura, daleko je od svog cilja.
- Ljudi su prestali donirati, što me obeshrabruje. Osjećam se kao da je to neostvarivo. Mnogi su me nazivali žicarom i govorili da samo uzimam novac bez razloga. To me jako rastužuje - rekla je za The Sun.
Zbog svega toga, okrenula se alternativi koja bi mogla biti puno unosnija. - Govorili su mi da bih trebala napraviti OnlyFans, o čemu sada ozbiljno razmišljam. Očajnički mi treba novac - priznaje ova majka iz Liverpoola.
Njezin suprug Peter, međutim, ima svoje brige oko potencijalno lukrativnog posla. - Poruke i komentari su jednostavno nepotrebni. Neki od njih su bolesni. Smiješno je, jer kad bi netko slao iste poruke o njihovoj djevojci, ženi, majci ili kćeri, ni njima se to ne bi svidjelo. Ne razumijem zašto to rade. U početku me to frustriralo, ali više me ne pogađa toliko - kaže Peter.
Ipak, na kraju dana, njegova podrška supruzi je neupitna. - Slažem se s njom da otvori OnlyFans. To je njezino tijelo, njezin izbor, radila bi to sama za sebe, kao i svi drugi, pa zašto ne? Novac može pomoći s troškovima operacije, jer stalno štedimo i usput pokušavamo uzdržavati troje djece. Ipak, to neće biti zauvijek. Mislim da je Melissa svjesna rizika i da će raditi samo ono s čime se osjeća ugodno - dodao je.
Iako Melissa razmišlja o skidanju na OnlyFansu, priznaje da joj u spavaćoj sobi nije nimalo ugodno. - U spavaćoj sobi uglavnom zadržavam majicu kako bih se pokrila. Držimo se određenih poza zbog udobnosti, a većinu posla odrađuje moj suprug jer je za mene bolno zbog leđa i ramena ili me ostavlja bez daha - objašnjava ona.
Zbog veličine grudi dijagnosticiran joj je iskliznuće diska i iščašenje ramena, a iako je bila na terapijama, situacija se ne popravlja. Bol i nelagoda utječu na svaki aspekt njezinog života, od vježbanja do majčinstva.
- Ne idem u teretanu jer osjećam da muškarci bulje u mene. To mi stvara nelagodu. Također su mi muškarci nudili tisuće funti za susret. Grudi mi utječu na leđa i ramena, pa u lošim danima ne mogu podići svoju bebu. Kako ona raste, postaje sve gore. Ne mogu je staviti u kadu ili krevetić zbog saginjanja i istezanja. Ne mogu se baviti sportom sa svoja dva sina jer brzo ostanem bez daha zbog težine prsa. Pa kad mi već život čini jadnim na svim poljima, mogla bih barem zaraditi nešto od toga - zaključila je.
Melissa ne može dobiti operaciju preko javnog zdravstva (NHS) zbog strogih smjernica koje ne može ispuniti. NHS propisuje da za operaciju pacijentov indeks tjelesne mase (BMI) mora biti 27 ili niži, i to se mora održavati godinu dana.
Zbog Melissine usporene štitnjače, to za nju nije moguće. Peter samo želi najbolje za svoju ženu.
- Gledam Melissu kako se muči godinama; svi ti komentari i kako je sve to utjecalo na nju. Nije lijepo to vidjeti. Neke žene imaju velike grudi i ne smetaju im - i na kraju dana, to je njihov izbor. Ali kod Melisse, vidio sam bol u kojoj je toliko dugo i bilo bi lijepo da dobije pomoć koja joj je potrebna. Ako to znači raditi na OnlyFansu, neka tako bude. Ništa nije, niti će, utjecati na naš brak - poručio je.
