INSTAGRAM SENZACIJA
FOTO Nazivaju je 'najljepšom Ruskinjom', neki ne vjeruju da je stvarna: Natalie voli J. Bonda
Na Instagramu je prati sedam milijuna ljudi, nazivaju je 'najljepšom Ruskinjom', a neki sumnjaju i kako nije stvarna, kako je riječ o radu umjetne inteligencije... "Nitko živ nije ovako lijep, sigurno je AI", stoji u jednom komentaru pod njezinim objavama. Ona je 27-godišnja Ruskinja Natalya Krasavina, poznata po svojem umjetničkom imenu Nata Lee. Radi kao manekenka, surađivala je s brojnim poznatim brendovima, a pokušava se probiti i kao DJ-ica. Ruski mediji pisali su kako uživa u surfanju, kako je veliki fan serijala o Jamesu Bondu, kako 'visi' po teretani da bi zadržala dobar izgled...