FOTO O ovim slavnim osobama kruže teorije da su lažirali svoje smrti: Elvisa stalno 'viđaju'...

Sličan status ima i slučaj Tupaca Shakura. Reper je upucan 1996. u Las Vegasu i preminuo je nekoliko dana kasnije, a činjenica da je slučaj dugo ostao neriješen otvorila je prostor brojnim spekulacijama. Neki vjeruju da je Tupac inscenirao vlastitu smrt i pobjegao, najčešće se spominje Kuba. Kao argumenti navode se simbolika u njegovim pjesmama i pseudonim "Makaveli". Iako je točno da je Tupac koristio taj pseudonim, njegova povezanost s idejom lažiranja smrti često je pogrešno interpretirana, Niccolò Machiavelli nije doslovno zagovarao takvu praksu, već se radilo o općim strategijama obmane u političkom kontekstu. Također, često spominjana priča o tajanstvenim okolnostima kremacije dodatno se dramatizira, iako ne postoje pouzdani dokazi koji bi upućivali na zavjeru.