FOTO O ovim slavnim osobama kruže teorije da su lažirali svoje smrti: Elvisa stalno 'viđaju'...

Vijest o smrti slavne osobe nikad ne prolazi bez snažne reakcije javnosti. Šok, tuga i nevjerica često se pretvaraju u nešto dugotrajnije, odbijanje da se prihvati konačnost. Upravo iz tog prostora nastaju teorije zavjere koje tvrde da poznate osobe nisu umrle, nego su iz nekog razloga odlučile nestati i započeti novi, skriveni život. Takve priče redovito se hrane nejasnim detaljima, slučajnim podudarnostima i interpretacijama bez čvrstih dokaza, ali unatoč tome opstaju desetljećima. Ovo su najpoznatiji slučajevi...
Jedan od najpoznatijih primjera svakako je Elvis Presley. Kralj rock 'n' rolla preminuo je 1977. godine u Gracelandu, a službeni uzrok smrti bio je srčani zastoj povezan sa zdravstvenim problemima. Ipak, gotovo odmah pojavile su se tvrdnje da je Elvis zapravo lažirao vlastitu smrt. Teorije su se oslanjale na navodna viđenja nakon njegove smrti, korištenje pseudonima tijekom života i sitne detalje koji su s vremenom dobili gotovo mitski status.
Jedan od najčešće citiranih “dokaza” odnosi se na njegovo srednje ime na nadgrobnom spomeniku, gdje je napisano kao „Aaron“, iako ga je sam Elvis tijekom života često pisao kao „Aron“. U stvarnosti, ova razlika ima mnogo jednostavnije objašnjenje: rođen je kao Elvis Aron Presley, dok je njegov brat blizanac, koji je preminuo pri rođenju, nosio ime Jesse Garon Presley, a Elvis je kasnije preferirao biblijski oblik „Aaron“. Ta varijacija imena dokumentirana je i ne predstavlja nikakav dokaz prijevare, iako je često pogrešno interpretirana u teorijama zavjere.
Sličan status ima i slučaj Tupaca Shakura. Reper je upucan 1996. u Las Vegasu i preminuo je nekoliko dana kasnije, a činjenica da je slučaj dugo ostao neriješen otvorila je prostor brojnim spekulacijama. Neki vjeruju da je Tupac inscenirao vlastitu smrt i pobjegao, najčešće se spominje Kuba. Kao argumenti navode se simbolika u njegovim pjesmama i pseudonim “Makaveli”. Iako je točno da je Tupac koristio taj pseudonim, njegova povezanost s idejom lažiranja smrti često je pogrešno interpretirana, Niccolò Machiavelli nije doslovno zagovarao takvu praksu, već se radilo o općim strategijama obmane u političkom kontekstu. Također, često spominjana priča o tajanstvenim okolnostima kremacije dodatno se dramatizira, iako ne postoje pouzdani dokazi koji bi upućivali na zavjeru.
Kada je 2009. preminuo Michael Jackson, reakcija javnosti bila je slična. Službeno je utvrđeno da je umro od predoziranja anestetikom propofolom, a njegov liječnik kasnije je osuđen za ubojstvo iz nehaja. Unatoč tome, ubrzo su se pojavile teorije da je Jackson inscenirao vlastitu smrt kako bi pobjegao od pritiskā slave i financijskih problema.
Kao “dokazi” često se navode snimke i fotografije koje navodno prikazuju Jacksona živog, no takvi materijali su u više navrata analizirani i pokazali su se kao pogrešne interpretacije, montaže ili obične slučajnosti. Činjenica da je lijes na sprovodu bio zatvoren također se često ističe, iako je to uobičajena praksa u sličnim okolnostima i ne predstavlja nikakav dokaz.
U slučaju Jima Morrisona dodatnu dimenziju misterija daje činjenica da nakon njegove smrti u Parizu 1971. nije provedena obdukcija. Iako je takva praksa tada bila dopuštena prema francuskom zakonu ako nije bilo sumnje na nasilnu smrt, upravo taj nedostatak medicinske potvrde otvorio je prostor brojnim teorijama. Neki tvrde da je Morrison odlučio nestati i povući se iz javnosti, no takve tvrdnje temelje se isključivo na nagađanjima. Kasniji iskazi ljudi iz njegova okruženja, kao i okolnosti njegova života u Parizu, upućuju na realističnije objašnjenje njegove smrti povezano s načinom života...
Smrt princeze Diane 1997. godine također je postala predmet brojnih teorija zavjere. Istrage britanskih i francuskih vlasti zaključile su da je riječ o tragičnoj prometnoj nesreći uzrokovanoj kombinacijom velike brzine i vozača pod utjecajem alkohola. Unatoč tome, pojavile su se i tvrdnje da je Diana lažirala vlastitu smrt kako bi pobjegla od javnosti.
Kao argument ponekad se navodi sporiji transport do bolnice, no medicinski stručnjaci objasnili su da je riječ o standardnom postupku stabilizacije pacijenta na mjestu nesreće, a ne o bilo kakvoj zavjeri.
Kurt Cobain, frontmen Nirvane, preminuo je 1994. godine, a njegova smrt službeno je proglašena samoubojstvom. Tijekom godina pojavile su se razne alternativne teorije, uključujući i onu da je lažirao vlastitu smrt.
Neke od njih idu toliko daleko da pokušavaju povezati Cobaina s drugim javnim osobama na temelju fizičke sličnosti, što nema nikakvu stvarnu osnovu
Slična sudbina zadesila je i Marilyn Monroe, čija je smrt 1962. godine službeno proglašena predoziranjem. Njezine veze s političkim elitama potaknule su brojne teorije, uključujući i onu da je zapravo preživjela i nestala uz pomoć moćnih pojedinaca. Međutim, sve takve tvrdnje oslanjaju se na spekulacije i nepouzdane izvore, dok službeni podaci i svjedočanstva iz tog vremena ne pružaju nikakvu potporu takvom scenariju.
Čak ni relativno nedavna i dobro dokumentirana smrt Stevea Jobsa 2011. nije ostala pošteđena sličnih priča. Fotografije ljudi koji mu nalikuju povremeno se pojavljuju na internetu, što potiče tvrdnje da je živ i povučen iz javnosti
U jednom poznatijem slučaju, fotografija muškarca u Egiptu viralno je predstavljena kao “dokaz”, no ubrzo je utvrđeno da se radi o običnom čovjeku koji nema nikakve veze s Jobsom. Takvi slučajevi ilustriraju koliko lako vizualne podudarnosti mogu potaknuti neutemeljene zaključke.
Poseban slučaj predstavlja Andy Kaufman, komičar poznat po pomicanju granica između stvarnosti i performansa. Budući da je za života govorio o ideji lažiranja vlastite smrti kao o ultimativnoj šali, mnogi su nakon njegove smrti 1984. vjerovali da je upravo to učinio. Dodatnu konfuziju izazvao je događaj iz 2013. godine, kada se pojavila žena koja je tvrdila da je njegova kći i da je Kaufman živ, no kasnije je otkriveno da je riječ o performansu, što je dodatno učvrstilo njegovu reputaciju, ali ne i teorije o preživljavanju.
Na kraju, tu je i River Phoenix, mladi glumac koji je preminuo 1993. od predoziranja ispred kluba Viper Room. Kao i u drugim slučajevima, pojavile su se teorije da je njegova smrt bila inscenirana kako bi pobjegao od života u industriji zabave ili prošlosti povezane s religijskom zajednicom u kojoj je odrastao. Međutim, sve dostupne činjenice i svjedočanstva jasno potvrđuju službenu verziju događaja, dok alternativne teorije ostaju u domeni spekulacije.
Iako su ove priče više puta demantirane, one nastavljaju živjeti. Pa tako neki i dalje vjeruju kako je, npr. Elvis živ. Spominju i da je preselio na Mjesec. Neki tvrde da se tamo sklonila i Marylin Monroe...
