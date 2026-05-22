Peso velikog srca koji samo čeka svoj dom: Možete li odoljeti njegovim očima?

Kažu da nitko nema srce kao on. Bećar je pas beskrajno dragog karaktera, nježan, vedar i pun topline prema ljudima.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 VJEČNI PRIJATELJI Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)... | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Malo su ga, kako kažu njegovi čuvari, „gnjavili” tijekom fotografiranja, no sve je strpljivo podnio jer dobro zna koliko je poseban. A oni koji ga poznaju tvrde da je prava sreća imati ga u blizini.

Osim što je vrlo lijep, Bećar ima ono najvažnije – divnu narav. Voli društvo, pažnju i blizinu čovjeka, a zauzvrat daje odanost i ljubav koju je teško opisati riječima. Upravo zato svi vjeruju da će se usrećiti onaj tko mu pruži dom.

Bećar sada čeka svoju priliku u Dumovcu – možda baš vas. Ako tražite prijatelja velikog srca i još većeg šarma, javite se skloništu, napišite „pisamce” ili dođite upoznati ovog posebnog dečka koji samo želi nekoga kome će pripadati.



Zainteresirani za udomljavanje mogu se javiti na kontakt: udomljavanje@dumovec.hr