U skloništu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec trenutno vas čeka jedan poseban pas – Bećar. Njegovo ime savršeno mu pristaje jer osvaja gdje god se pojavi. Na fotografiji se proteže nakon snimanja, pomalo umoran od poziranja i pažnje, ali i dalje neodoljivo šarmantan
Peso velikog srca koji samo čeka svoj dom: Možete li odoljeti njegovim očima?
Kažu da nitko nema srce kao on. Bećar je pas beskrajno dragog karaktera, nježan, vedar i pun topline prema ljudima.
Malo su ga, kako kažu njegovi čuvari, „gnjavili” tijekom fotografiranja, no sve je strpljivo podnio jer dobro zna koliko je poseban. A oni koji ga poznaju tvrde da je prava sreća imati ga u blizini.
Osim što je vrlo lijep, Bećar ima ono najvažnije – divnu narav. Voli društvo, pažnju i blizinu čovjeka, a zauzvrat daje odanost i ljubav koju je teško opisati riječima. Upravo zato svi vjeruju da će se usrećiti onaj tko mu pruži dom.
Bećar sada čeka svoju priliku u Dumovcu – možda baš vas. Ako tražite prijatelja velikog srca i još većeg šarma, javite se skloništu, napišite „pisamce” ili dođite upoznati ovog posebnog dečka koji samo želi nekoga kome će pripadati.
Zainteresirani za udomljavanje mogu se javiti na kontakt: udomljavanje@dumovec.hr
