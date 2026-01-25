Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TKO JE TU LUD?

FOTO Od ukletih kuća i demona do magarca u kadi: Najbizarniji zakoni koji i danas prkose logici

Svijet prava često doživljavamo kao strogo, formalno i ponekad suhoparno područje rezervirano za suce i odvjetnike. Ipak, iza fasade ozbiljnosti kriju se propisi toliko apsurdni, zastarjeli ili jednostavno bizarni da zvuče kao šala...
Happy blonde woman in elegant pink lingerie standing on blue background and holding bunch of blue pastel balloons. Valentines Day concept
Neki zakoni zadiru i u privatni život na nevjerojatne načine. U Samoi je, navodno, ilegalno zaboraviti rođendan vlastite supruge, a muž bi mogao završiti i na policiji ako se ona požali. | Foto: canva ilustracija
1/11
Neki zakoni zadiru i u privatni život na nevjerojatne načine. U Samoi je, navodno, ilegalno zaboraviti rođendan vlastite supruge, a muž bi mogao završiti i na policiji ako se ona požali. | Foto: canva ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026