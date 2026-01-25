FOTO Od ukletih kuća i demona do magarca u kadi: Najbizarniji zakoni koji i danas prkose logici

Ključno u presudi bilo je to što je prodavateljica sama stvorila reputaciju uklete kuće. Stoga je sud presudio da je kuća, "pravno gledano, ukleta" ("as a matter of law, the house is haunted"). To ne znači da je sud potvrdio postojanje duhova, već da prodavateljica, nakon što je godinama javno tvrdila da su oni stvarni, ne može tu činjenicu sakriti od kupca jer ona izravno utječe na vrijednost i pożeljnost nekretnine. Stambovsky je dobio svoj novac natrag, a u New Yorku je stvoren presedan prema kojem se paranormalna aktivnost, ako je javno poznata, mora otkriti. | Foto: canva ilustracija