Zagrepčanka nudi nagradu za ime čovjeka koji prijavljuje nepropisno parkirane aute!

Opet na istom mjestu iza kafića Van Gogh zvali komunalnog redara naši kvartovski dušobrižnici, upravo vam lijepi kazne. Čini mi se da se netko baš namjerio da svima koji tu parkiraju zove redare. Dajem nagradu onome tko mi dojavi tko je to. Postali ste netolerantni na gluposti, a ne bavite se pravim problemima u kvartu. Donedavno su vam ok bili alkići pred Šparom i BMW i Mercedesi kraj kafića u pješačkoj zoni njih niste dirali, a sad smeta iza zgrade onaj auto koji je privremeno stao i koji stoji na mjestu gdje nikom ne smeta, objava je jedne žene iz zagrebačke Facebook grupe, koja se širi društvenim mrežama.

Naime, Zagrepčanka lovi one koji slikaju nepropisno parkirane aute i prijavljuju ih. Tvrdi, nikome ne smetaju, a za ime i prezime fotografa nudi čak i novčanu nagradu. Objava se dijeli društvenim mrežama, a izazvala je brojne reakcije na Redditu.

- Činilo mi se zanimljivo i poprilično apsurdno. Naime, žena još u komentarima nudi novčanu nagradu za ime i prezime zločestog fotografa koji slika nepropisno parkirana vozila i onda najvjerojatnije prijavljuje s tim slikama.

Osim što je zalijepila sliku jednog od tih zločestih fotografa, traži i ostale, i kako još tvrdi u komentarima, traži i glavnog koji je dao direktivu hahaha... ja stvarno ne znam od kud su ovakvi i tko ih (ni)je odgajao te di su išli u autoškolu - podijelio je jedan korisnik na Redditu, osvrćući se na zanimljivu Facebook objavu.

"I kaj bu onda ta intelektualka kada dozna tko je? Izbit će mu zube?", "To je neka HDZovka sigurno! ", "Ljudi poput ove žene su razlog zašto nam je država takva kakva je", "Ista je priča svugdje, po pitanju stoke koja misli da može što hoće i kad hoće. Svatko kome je bitan bilo kakav red u SUŽIVOTU je ismijan, prijeti mu se i slično. Raznorazne seljačine vide bilo kakvu javnu površinu kao prostor isključivo za svoju korist", "Podrška onome tko zove redare. A žena koja prijeti ljudima koji žele malo reda. Zbog tebe nam je ovako kako i je u državi"- neki su od komentara koji pružaju podršku fotografu.

Drugi su primijetili kako je auto zablokirao vatrogasni prilaz.

- On to blokira vatrogasni prilaz? Ali "nikome ne smeta" - kaže jedan od komentara, osvrćući se na situaciju iz 2018. godine, kada su se vatrogasci u Zagrebu zbog gusto parkiranih automobila jedva probili do zgrade, u kojoj je pomoć trebalo dvoje ljudi u zapaljenom stanu.