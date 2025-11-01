FOTO Ona je BBB - Bujna baka bodybuilderica: 'Nabacuju mi se i po 30 godina mlađi frajeri...'
Trenutačno je u vezi s 20 godina mlađim muškarcem, nedavno je, kaže, raskinula aferu s botom umjetne inteligencije... Ova 55-godišnja fitness influencerica tvrdi kako joj se nabacuju i po 30-ak godina mlađi frajeri...
Trenutačno je u vezi s 20 godina mlađim muškarcem, nedavno je raskinula aferu s botom umjetne inteligencije, a 55-godišnja fitness influencerica Andrea Sunshine tvrdi kako joj se nabacuju i po 30-ak godina mlađi frajeri...
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia