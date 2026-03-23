GOLE PRVE DAME Znate li što je zajedničko Trumpu i Golobu?

Što je zajedničko Donaldu Trumpu i Robertu Golobu? Ranijim povratkom Trumpa u Bijelu kuću, oči svijeta ponovno su bile uprte u Melaniju, dok u Sloveniji "scenu" trese Tina Gaber, premijerova partnerica...
Osim što su obojica na vrhu moći, korisnici društvenih mreža u šali pišu i da imaju isti tip partnerice. Usporedbe su preplavile internet: obje su bivši modeli, influencerice i aktivistkinje, obje vole pozirati, a ni golišave fotografije iz prošlosti im nisu strane...
Osim što su obojica na vrhu moći, korisnici društvenih mreža u šali pišu i da imaju isti tip partnerice. Usporedbe su preplavile internet: obje su bivši modeli, influencerice i aktivistkinje, obje vole pozirati, a ni golišave fotografije iz prošlosti im nisu strane... |
Osim što su obojica na vrhu moći, korisnici društvenih mreža u šali pišu i da imaju isti tip partnerice. Usporedbe su preplavile internet: obje su bivši modeli, influencerice i aktivistkinje, obje vole pozirati, a ni golišave fotografije iz prošlosti im nisu strane...
Neizbježne usporedbe dviju Slovenki otkrivaju ne samo njihove sličnosti, već i duboke razlike u pristupu moći, utjecaju i vlastitoj ulozi.
Na prvi pogled, životni putevi Tine Gaber i Melanije Trump imaju zapanjujuće paralele. Obje su svoje karijere započele u svijetu ljepote i modelinga, shvativši rano moć fotografije i vlastitog izgleda. Na ovoj slici Melania (desno) pozira s manekenkom 1995. u New Yorku.
Dok je Melania Knavs iz Sevnice gradila impresivnu međunarodnu karijeru na modnim pistama Milana, Pariza i New Yorka, Tina Gaber je stjecala slavu na domaćem terenu kao Miss Hawaiian Tropic i prepoznatljivo lice s televizijskih ekrana. Obje su znale pozirati, pa i za golišavije fotografije...
Njihova poveznica nije samo zajednička profesija, već i istančan osjećaj za modu koji ih je obje pretvorio u ikone stila.
Tina Gaber nikada nije skrivala divljenje prema modnom izričaju svoje slavne sunarodnjakinje. Javnost je još 2017. godine zamijetila kako Gaber prati Melanijin stil, a ona je kasnije i sama potvrdila da bivšu prvu damu SAD-a smatra "kraljicom outfita".
Dok obje stoje uz bok svojim partnerima, način na koji to čine ne može biti drugačiji. Njihovi pristupi javnom djelovanju predstavljaju jasan sraz tradicionalnog i modernog poimanja uloge prve dame.
Melania Trump postala je sinonim za diskreciju i povučenost. Njezini javni istupi su rijetki, pomno kontrolirani, a privatni život većinom zaštićen od očiju javnosti. Njezin pristup je tradicionalan, distanciran i usmjeren na ceremonijalne dužnosti, uz povremene, pažljivo odabrane inicijative poput kampanje "Be Best".
S druge strane, Tina Gaber je sve ono što Melania nije. Kao bivša influencerica, ona aktivno koristi društvene mreže kao platformu za zagovaranje ciljeva koji su joj važni. Ne bježi od kontroverznih tema, što je pokazala glasnom borbom protiv odstrela nutrija u Sloveniji ili sudjelovanjem u humanitarnim akcijama za pomoć djeci u Gazi. Njezin aktivizam je izravan, vidljiv i često izaziva burne reakcije, ali je pozicionira kao ženu s jasnim stavom, a ne samo kao pratnju premijera.
Početkom 2025. godine, slovenski magazin Reporter objavio je listu najutjecajnijih Slovenaca, koja savršeno sažima status ovih dviju žena. Melania Trump našla se na samom vrhu, na prvom mjestu, kao globalni fenomen i simbol moći. Tina Gaber zauzela je 50. mjesto, a njezin utjecaj opisan je kao neformalan, ali ključan na domaćoj političkoj sceni.
