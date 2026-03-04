Obavijesti

SVESTRANA AUSTRALKA

FOTO Ona je medicinska sestra, ali i striptizeta! Traži partnera: 'U ljubavi baš i nemam sreće...'

'Ne treba mi muškarac za društvo, sama sebi kupujem poklone. Život je zabavniji kad nemate partnera. A što se tiče poklona, ovako mogu potrošiti više novca na sebe', poručuje Australka Hayli Hooper. Ona je medicinska sestra, ali i striptizeta...
'Ne treba mi muškarac za društvo, sama sebi kupujem poklone. Život je zabavniji kad nemate partnera. A što se tiče poklona, ovako mogu potrošiti više novca na sebe', poručuje Australka Hayli Hooper. | Foto: H. Hooper/Instagram
Komentari 2

