FOTO Ona je medicinska sestra, ali i striptizeta! Traži partnera: 'U ljubavi baš i nemam sreće...'
'Ne treba mi muškarac za društvo, sama sebi kupujem poklone. Život je zabavniji kad nemate partnera. A što se tiče poklona, ovako mogu potrošiti više novca na sebe', poručuje Australka Hayli Hooper. Ona je medicinska sestra, ali i striptizeta...
| Foto: H. Hooper/Instagram