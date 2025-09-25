FOTO Operacije, oružje, bunkeri. Milijarderi se pripremaju za apokalipsu: 'Imaju skloništa...'

Pogotovo od izbijanja pandemije, a zatim zbog rata u Ukrajini i eskalacije sukoba u Izraelu, sve više ljudi pokazuje interes za "Preppers" pokret. Članovi ovog pokreta, svaki na svoj način i iz različitih razloga, pripremaju se za apokaliptični događaj. Neki imaju male bunkere, neki su napunili podrume hranom, koliko si mogu priuštiti. A u nastavku teksta/galerije doznajte kako se milijarderi pripremaju za apokaliptični događaj. Od operacija, tajnih bunkera, gomilanja oružja - novac nije problem, a cilj im je preživjeti.
Pogotovo od izbijanja pandemije, a zatim zbog rata u Ukrajini i eskalacije sukoba u Izraelu, sve više ljudi pokazuje interes za "Preppers" pokret, koji postoji desetljećima. Kao što je većini poznato, članovi ovog pokreta, svaki na svoj način i iz različitih razloga, pripremaju se za apokaliptični događaj.
| Foto: canva/ilustracija
Za neke je to nuklearni napad, za druge razorni potres, za treće dolazak vanzemaljaca... Mogućnosti su bezbrojne.
| Foto: canva/ilustracija
Zajedničko im je dugoročno planiranje kako bi preživjeli takav događaj. Prosječan građanin može uštedjeti nešto novca, nabaviti konzerve ili osigurati podrum. Oni s dubljim džepovima možda će ispod zemlje ugraditi bunker za sebe i najbliže.
| Foto: canva/ilustracija
Neki su čuli za luksuzne bunkere s apartmanima u kojima možete pričekati dok stvari na površini ne postanu sigurne, popularni su kod milijunaša.
| Foto: canva/ilustracija
No milijarderi ne žele dijeliti bunkere sa stotinama drugih obitelji.
| Foto: Canva/ilustracija
"Više od polovice milijardera iz Silicijske doline koje poznajem ima neku vrstu "osiguranja za apokalipsu", poput privatnih bunkera", rekao je Reid Hoffman, suosnivač LinkedIna, u razgovoru za The New Yorker.
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Ali bunker vam ne koristi ako ste zaglavili na sastanku. Treba doći do sigurne zone. Jedan direktor velikog investicijskog fonda anonimno je za The New York Times otkrio da, gdje god bio, u njegovoj blizini 24 sata dnevno čekaju helikopter i pilot spremni odvesti ga do podzemnog bunkera.
| Foto: Canva/ilustracija
Steve Huffman, suosnivač Reddita, opremio je svoj dom u San Franciscu oružjem i motociklima te je napravio LASIK operaciju očiju kako bi povećao šanse za preživljavanje u apokalipsi...
| Foto: US House TV via CNP
Na istu operaciju otišao je i Yishan Wong, bivši direktor Reddita. Marvin Liao, bivši izvršni direktor Yahooa, počeo je trenirati streljaštvo kako bi zaštitio obitelj u slučaju kolapsa društva. LASIK operacija očiju je kirurški postupak kojim se laserom preoblikuje rožnica kako bi se ispravile refrakcijske greške, poput kratkovidnosti, dalekovidnosti ili astigmatizma. Cilj je poboljšati vid bez potrebe za naočalama ili lećama.
| Foto: Canva/ilustracija
Antonio Garcia Martinez, bivši ključni čovjek Facebooka, kupio je pet hektara zemlje na otoku u blizini Seattlea, opremljen solarnim panelima i oružjem. "Trebaš sve za preživljavanje apokalipse", izjavio je.
| Foto: Canva/ilustracija
Oni su samo neki koji su javno priznali pripreme. Prema Hoffmanu, razloga za strah ima više. Dio milijardera kupuje bunkere jer strahuju od reakcije ljudi. Tehnologije poput umjetne inteligencije zamjenjuju radna mjesta, pa se boje pobune masa.
| Foto: Canva/ilustracija
Drugi razlog su politički nemiri. "Pad sistema izazvao bi kaos", objasnio je Hoffman.
| Foto: Canva/ilustracija
Yishan Wong je to lijepo sažeo: "Nije da većina vjeruje da je apokalipsa izvjesna, ali postoji mala šansa za veliku katastrofu. Kad imaš dovoljno novca, ulaganje u sigurnost je logično", rekao je.
| Foto: Canva/ilustracija
Novozelandska oaza: Među milijarderima izuzetno je popularan Novi Zeland zbog svoje izoliranosti, čistog okoliša i stabilnosti.
| Foto: canva/ilustracija
Kupili su toliko zemlje za bunkere da su privukli pažnju javnosti.
| Foto: canva/ilustracija
"Novi Zeland je već utopija", rekao je Peter Thiel, poduzetnik čije bogatstvo Forbes procjenjuje na preko 26 milijardi dolara.
| Foto: canva/ilustracija
Thiel je 2011. dobio novozelandsko državljanstvo i posjeduje imanje na Južnom otoku s planovima za sigurno utočište, iako su mu neki planovi za bunker odbijeni zbog ekoloških propisa.
| Foto: canva/ilustracija
Ima "izlaznu rutu" za bijeg na Novi Zeland, ali nije otkrio detalje.
| Foto: canva/ilustracija
Mark Zuckerberg, osnivač Mete, poznat je po tome što gradi luksuzni kompleks na Havajima koji mnogi vide kao pripremu za apokalipsu. U sklopu njega je i ogroman bunker.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan ističu da je bunker dio otpornosti na oluje, ali pojedini mediji i analitičari ga vide kao dio šireg trenda milijardera, kao Peter Thiel u Novom Zelandu, koji grade "postapokaliptične" utočišta.
| Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS