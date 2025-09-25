Obavijesti

JEDNA ZEMLJA POSEBNO POPULARNA

FOTO Operacije, oružje, bunkeri. Milijarderi se pripremaju za apokalipsu: 'Imaju skloništa...'

Pogotovo od izbijanja pandemije, a zatim zbog rata u Ukrajini i eskalacije sukoba u Izraelu, sve više ljudi pokazuje interes za "Preppers" pokret. Članovi ovog pokreta, svaki na svoj način i iz različitih razloga, pripremaju se za apokaliptični događaj. Neki imaju male bunkere, neki su napunili podrume hranom, koliko si mogu priuštiti. A u nastavku teksta/galerije doznajte kako se milijarderi pripremaju za apokaliptični događaj. Od operacija, tajnih bunkera, gomilanja oružja - novac nije problem, a cilj im je preživjeti.
Pogotovo od izbijanja pandemije, a zatim zbog rata u Ukrajini i eskalacije sukoba u Izraelu, sve više ljudi pokazuje interes za "Preppers" pokret, koji postoji desetljećima. Kao što je većini poznato, članovi ovog pokreta, svaki na svoj način i iz različitih razloga, pripremaju se za apokaliptični događaj. | Foto: canva/ilustracija
