INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Ova baka (65) posuđuje odjeću od unuke (21): 'Tražim mlađeg, upadaju mi dečki od 18'

Australka Lesley Maxwell (65) poznata je pod nadimkom 'fitness baka'. Na Instagramu je prati više od 150.000 ljudi, s njima rado dijeli fotografije u bikiniju. Kaže kako ljudi ponekad misle da je njezina 21-godišnja unuka zapravo njezina sestra....