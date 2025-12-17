Obavijesti

FOTO Ova baka (65) posuđuje odjeću od unuke (21): 'Tražim mlađeg, upadaju mi dečki od 18'

Australka Lesley Maxwell (65) poznata je pod nadimkom 'fitness baka'. Na Instagramu je prati više od 150.000 ljudi, s njima rado dijeli fotografije u bikiniju. Kaže kako ljudi ponekad misle da je njezina 21-godišnja unuka zapravo njezina sestra....
EXCLUSIVE: Super fit gran who helps women build 'revenge bodies' feels 'ageless' at 65 and reveals key change to her diet that made the difference
