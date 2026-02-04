Obavijesti

Galerija

Komentari 7
INSTAGRAM SENZACIJA

Influencerica Becky: 'Bila sam na rubu bankrota i gladna. Sad mjesečno zaradim 100.000 €!'

'Ne sramim se svojeg posla', poručuje britanska influencerica, manekenka i model Rebecca Goodwin. Do prije nekoliko godina bila je na rubu bankrota, preživljavala je na vaučerima za hranu, a danas je vlasnika produkcijske tvrtke...
740533501
Ovako vraćam kontrolu. Ne sramim se svojeg posla, poručuje britanska influencerica, manekenka i Only Fans model Rebecca Goodwin. Do prije nekoliko godina bila je na rubu bankrota, preživljavala je na vaučerima za hranu, a danas je vlasnika produkcijske tvrtke, a pokrenula je i projekt "Rebecca Houses" u sklopu kojeg kupuje nekretnine te ih iznajmljuje obiteljima s niskim primanjima po pristupačnim cijenama... | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
1/23
Ovako vraćam kontrolu. Ne sramim se svojeg posla, poručuje britanska influencerica, manekenka i Only Fans model Rebecca Goodwin. Do prije nekoliko godina bila je na rubu bankrota, preživljavala je na vaučerima za hranu, a danas je vlasnika produkcijske tvrtke, a pokrenula je i projekt "Rebecca Houses" u sklopu kojeg kupuje nekretnine te ih iznajmljuje obiteljima s niskim primanjima po pristupačnim cijenama... | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026