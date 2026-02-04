Influencerica Becky: 'Bila sam na rubu bankrota i gladna. Sad mjesečno zaradim 100.000 €!'

'Ne sramim se svojeg posla', poručuje britanska influencerica, manekenka i model Rebecca Goodwin. Do prije nekoliko godina bila je na rubu bankrota, preživljavala je na vaučerima za hranu, a danas je vlasnika produkcijske tvrtke...
Ovako vraćam kontrolu. Ne sramim se svojeg posla, poručuje britanska influencerica, manekenka i Only Fans model Rebecca Goodwin. Do prije nekoliko godina bila je na rubu bankrota, preživljavala je na vaučerima za hranu, a danas je vlasnika produkcijske tvrtke, a pokrenula je i projekt "Rebecca Houses" u sklopu kojeg kupuje nekretnine te ih iznajmljuje obiteljima s niskim primanjima po pristupačnim cijenama...
Jednom prilikom kazala je kako zna zaraditi i do 100.000 eura mjesečno. Bivši partner ostavio ju je s dvoje male djece...
"Bila sam u dugu od gotovo 17.000 eura. Kada sam zatražila dodatni vaučer za hranu, zaprijetili su mi socijalnom službom jer sam se toliko mučila", ispričala je Rebecca...
Iako je već bila poznata na TikToku i Instagramu, trenutak koji joj je donio veliku medijsku pozornost dogodio se u studiju podcasta "The Reality Check". Tri muška voditelja pozvala su je na razgovor koji se, prema mnogim gledateljima, pretvorio u napad.
Tijekom 24 minute, voditelji su je, prema snimci, neprestano prekidali i postavljali provokativna pitanja o njezinom tijelu, poslu i "doprinosu društvu". Jedan od njih izjavio je da njezin rad "šteti društvu" i da je "izgubila dostojanstvo".
Kada im je objasnila da je platila preko 278.000 eura poreza, novca koji financira i javne službe, oni su se počeli smijati. Nakon što su se nasmijali i na spomen njezine djece i putovanja kamperom, Rebecca je ustala, nazvala ih "ljudima s najmanje poštovanja koje je ikad srela" i napustila snimanje.
Njezin odlazak sa snimanja i kasniji video na TikToku pokrenuli su val podrške. Incident je izazvao brojne osude voditelja na internetu
Na pitanje "čime doprinosi društvu", Rebecca ne odgovara samo brojkama o plaćenom porezu. Pokrenula je projekt "Rebecca's Houses", kupujući nekretnine vlastitim novcem kako bi ih po pristupačnim cijenama iznajmljivala obiteljima s niskim prihodima.
Planira sve pretvoriti u neprofitnu organizaciju koju će jednog dana naslijediti njezine kćeri. Uz to, osnovala je i produkcijsku tvrtku, čime je preuzela kontrolu nad svojom karijerom.
Na drušvenim mrežama nedavno je otkrila kako nema partnera...
