Influencerica Becky: 'Bila sam na rubu bankrota i gladna. Sad mjesečno zaradim 100.000 €!'

Kada im je objasnila da je platila preko 278.000 eura poreza, novca koji financira i javne službe, oni su se počeli smijati. Nakon što su se nasmijali i na spomen njezine djece i putovanja kamperom, Rebecca je ustala, nazvala ih "ljudima s najmanje poštovanja koje je ikad srela" i napustila snimanje. | Foto: R. Goodwin/Instagram