FOTO Ova TV voditeljica (57) ne prestaje šokirati: Od puknutih hlača na guzi pa do toplesa...

Lizzie Cundy, britanska TV voditeljica, kolumnistica i bivša manekenka, godinama je jedna od onih figura s estrade koje redovito privlače pozornost tabloida...
Poznata po svom otvorenom karakteru, britkom jeziku i sklonosti glamuru, Cundy je tijekom karijere više puta izazvala valove reakcija - bilo vlastitim izjavama, stilom odijevanja ili fotografijama koje je dijelila s javnošću.
Jedan od trenutaka koji ju je ponovno doveo na naslovnice bio je modni incident s puknutim hlačama, o kojem su tabloidi s oduševljenjem izvještavali. Na jednom javnom događaju odjenula je uske kožne hlače koje su, prema navodima britanskih medija, pukle na nezgodnom mjestu upravo u trenutku dok su fotografi bili u blizini.
Cundy se nije skrivala niti dramatizirala; naprotiv, s karakterističnim humorom sve je pretvorila u šalu i komentirala kako “svatko ponekad žrtvuje udobnost za dobar stil”.
Upravo ta njezina sposobnost da neugodne situacije pretvori u zabavne anegdote učvrstila je dojam da se ne boji riskirati ni modno ni medijski.
Posebnu pozornost izazvale su i njezine fotografije snimljene u toplesu, koje su objavljene u kontekstu medijskih projekata i lifestyle sadržaja.
Godine 1994. udala se za Jasona Cundyja, bivšeg nogometaša Chelseaja i Tottenhama, s kojim je bila u braku gotovo dva desetljeća. Njihov odnos, često pozicioniran u središtu tabloida, obilježen je i rođenjem dvojice sinova, Josha i Jamesa.
Lizzie je uvijek otvoreno govorila o izazovima braka s profesionalnim sportašem, pa je tako jednom izjavila: „Nevjera je urezana u DNK sportaša. Oni naprosto ne mogu protiv svojih gena“, aludirajući na teškoće koje je par prolazio.
Unatoč tomu, naglašavala je da joj je obitelj najvažnija i da su upravo djeca bila razlog za koji se trudila održati mir i normalnost u javno izloženom životu.
Nakon razvoda od Jasona, s kojim je ostala u korektnim odnosima zbog djece, Cundy je nastavila svoj medijski put, preusmjerivši se na televizijske komentare, društvene mreže i projektne suradnje. Otvoreno je govorila o samostalnom roditeljstvu i starenju pod reflektorima, ističući kako se ne namjerava skrivati iza konvencija.
Neću dopustiti da mi itko govori kako se žena treba ponašati u određenoj dobi“, rekla je u jednom intervjuu, naglašavajući svoju spremnost da se zabavlja i odijeva onako kako želi.
