FOTO Ovaj stan u Zagrebu ima 33 kvadrata, a prodaju ga za 350.000 eura! Ovo je lokacija

Zagreb posljednjih godina proživljava pravu nekretninsku groznicu: cijene stanova rastu brže nego što se uspijevaju sagraditi novi kvadrati, a posebno su na meti maleni, kompaktni stanovi koji su nekad bili pristupačan izbor za mlade, samce ili studente...
'Prodaje se potpuno namještena garsonijera površine 33 m2 na 4. katu zgrade s liftom u Zagrebu, unutar pješačke zone', piše u oglasu.
'Zgrada je sagrađena 1938. godine, kvalitetne betonske konstrukcije, s prekrasnom arhitekturom i visinom stropa od 3 m', dodaju iz agencije Regent.
'Redovito je održavana, pod video nadzorom i s kontroliranim ulazom putem šifre. Stan je orijentiran na istok i zapad te se sastoji od ulaznog hodnika, kupaonice, kuhinje i dnevnog boravka', piše.
'Grijanje je etažno plinsko centralno, a stan ima i klima uređaj. Opremljen je portafonom, alarmnim sustavom, električnim roletama, uz stan dolazi prostor za odlaganje (ostava)', navode.
Zgrada je prilagođena osobama s invaliditetom. Vanjska stolarija je drvena s dvoslojnim staklima, a podovi su obloženi parketom.
Uz stan dolazi nenatkriveno parkirno mjesto u dvorištu zgrade što predstavlja veliku dodatnu pogodnost, osobito u pješačkoj zoni.
Cijena mu je 350.000 eura.
'Stan se nalazi u iznimno atraktivnoj i mirnoj ulici nadomak Trga bana Josipa Jelačića, s izravnim pristupom javnom prijevozu i svim važnim gradskim sadržajima', tvrde iz agencije.
