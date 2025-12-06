Obavijesti

Galerija

Komentari 25
KRIKOVI, UZDASI, KORACI

VIkend FOTO Ovo su 'ukleta' mjesta po Hrvatskoj: 'Kraj Vrbovca kuću čuva duh djevojke bez očiju...'

Premda u Hrvatskoj nitko nije odradio ozbiljno istraživanje, postoje mjesta o kojima se prepričavaju jezive legende i neobjašnjiva iskustva. Ako inače protrnete kad započnu priče o čudnim krikovima, uzdasima, koracima, otvaranju vrata i sjenama koje i danas klize hodnicima starih kuća ili o sjenama koje lebde te prikazama koje nemaju oči, morali biste znati da se i u Hrvatskoj možete naći u paranormalnoj zoni.
VIkend FOTO Ovo su 'ukleta' mjesta po Hrvatskoj: 'Kraj Vrbovca kuću čuva duh djevojke bez očiju...'
Neobične i uznemirujuće pojave koje imaju zlokobnu reputaciju pripisuju se nemirnim dušama koje ne mogu naći mir nakon smrti, bilo da su ostavile neki zadatak ili da su umrle nasilnom smrću, s čime se ne mogu miriti i traže osvetu, tvrde stručnjaci za paranormalno. | Foto: Snimio čitatelj 24sata/Pixsell/ilustracija
1/19
Neobične i uznemirujuće pojave koje imaju zlokobnu reputaciju pripisuju se nemirnim dušama koje ne mogu naći mir nakon smrti, bilo da su ostavile neki zadatak ili da su umrle nasilnom smrću, s čime se ne mogu miriti i traže osvetu, tvrde stručnjaci za paranormalno. | Foto: Snimio čitatelj 24sata/Pixsell/ilustracija
Komentari 25

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025