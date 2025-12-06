VIkend FOTO Ovo su 'ukleta' mjesta po Hrvatskoj: 'Kraj Vrbovca kuću čuva duh djevojke bez očiju...'

10. Crkva koja je 'odbijala' da joj sagrade toranj. I prekrasna Baranja ima svoju mističnu notu. Naime, za crkvu sv. Petra i Pavla u Topolju veže se mistična priča o zvoniku, koji nikada nije izgrađen. Crkvu su počeli graditi u 18, stoljeću, a svaki puta kada bi podigli zvonik u njega bi udario grom i srušio ga. Nakon trećeg puta, graditelji su odustali od zvonika i napravili su crkvu kakva je i danas. Legenda kaže da je crkva sagrađena na turskom groblju te da je to razlog zašto zvonik s križem nikada nije 'preživio'. Za crkvu se vežu i priče o vješticama, kao i kosturima koji se dižu iz kripti. | Foto: Youtube/Screenshoot