VIkend FOTO Ovo su 'ukleta' mjesta po Hrvatskoj: 'Kraj Vrbovca kuću čuva duh djevojke bez očiju...'

Premda u Hrvatskoj nitko nije odradio ozbiljno istraživanje, postoje mjesta o kojima se prepričavaju jezive legende i neobjašnjiva iskustva. Ako inače protrnete kad započnu priče o čudnim krikovima, uzdasima, koracima, otvaranju vrata i sjenama koje i danas klize hodnicima starih kuća ili o sjenama koje lebde te prikazama koje nemaju oči, morali biste znati da se i u Hrvatskoj možete naći u paranormalnoj zoni.
Neobične i uznemirujuće pojave koje imaju zlokobnu reputaciju pripisuju se nemirnim dušama koje ne mogu naći mir nakon smrti, bilo da su ostavile neki zadatak ili da su umrle nasilnom smrću, s čime se ne mogu miriti i traže osvetu, tvrde stručnjaci za paranormalno.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata/Pixsell/ilustracija
Neobične i uznemirujuće pojave koje imaju zlokobnu reputaciju pripisuju se nemirnim dušama koje ne mogu naći mir nakon smrti, bilo da su ostavile neki zadatak ili da su umrle nasilnom smrću, s čime se ne mogu miriti i traže osvetu, tvrde stručnjaci za paranormalno. |
Foto: Snimio čitatelj 24sata/Pixsell/ilustracija
Neobične i uznemirujuće pojave koje imaju zlokobnu reputaciju pripisuju se nemirnim dušama koje ne mogu naći mir nakon smrti, bilo da su ostavile neki zadatak ili da su umrle nasilnom smrću, s čime se ne mogu miriti i traže osvetu, tvrde stručnjaci za paranormalno.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata/Pixsell/ilustracija
1. Ukletu kuću kraj Vrbovca čuva duh djevojke koja nema oči...
Zjapi prazna desetljećima, zapuštena, okružena gustim šipražjem. Čak i oni koji se okuraže pristupiti ukletoj kući u mjestu Škrinjari, koja je na samom zavoju, na izlasku iz Sv. Ivana Žabna na državnoj cesti prema Vrbovcu zapahne ih težak, ustajao vonj, koji ih od tog nauma vrlo brzo odgovori. Strah, neugodni trnci, čudni zvukovi, jeza... mnogi mještani vjeruju kako je opsjednuta duhovima. Svjedočili su kako se u neposrednoj blizini uklete seoske kuće i u njezinoj unutrašnjosti čuje jecanje djeteta.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata
Plač navodno dolazi iz bunara u kojem se utopila djevojčica koja je ondje živjela s obitelji. A drugi vjeruju kako te jezive krikove ispušta duh mlade žene koju je netko brutalno ubio i njezino truplo zabetonirao u temelje kuće. Duh se nikad nije smirio. Jedan od bivših vlasnika navodno ju je davao besplatno, ako netko uspije provesti noć u njoj.
| Foto: Snimio čitatelj 24sata
2. Duhovi logorašica još čekaju da ih se 'spasi'. Kilometar i pol od Lovrana stoji kuća kao svjetionik na kamenom platou, a iznad nje je nekoliko stotina metara visoka kamena hrid.
| Foto: Goran Kovačić/PIXSELL
Mještani su godinama u strahu izbjegavali ruševnu kuću koja je nekada bila hotel. Vjeruju da kuću opsjedaju duše zlostavljanih logorašica. Mnogi ni ne žele pričati o njoj, a oni koji progovore kažu samo da je prokleta. U kući su se događale čudne stvari, a postoje i svjedočanstva ljudi koji su 'za dlaku' izbjegli tragediju.
| Foto: Goran Kovačić/PIXSELL
3. Iz ljubavne priče rodila se legenda o duhovima bolnice. Mnoge se legende vezuju uz bolnicu Brestovac, nekad najmoderniju bolnicu za liječenje bolesti dišnog sustava u ovom dijelu Europe, sagrađenu na obroncima Medvednice. Njezinu je gradnju inicirao liječnik i novinar Milivoj Dežman, prije svega, iz ljubavi prema zagrebačkoj ljepotici i glumici Ljerki Šram, koja je bolovala od tuberkuloze. Umrla je Dežmanu na rukama upravo u tom sanatoriju.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Sanatorij je radio do 1968. godine, kad je zatvoren zbog promjena u zdravstvenom sustavu i zbog novih medicinskih metoda liječenja tuberkuloze, a ubrzo nakon toga gradom se počela širiti legenda o tome da se na tome mjestu osjeća čudna energija i da Brestovcem lutaju duhovi. Mnogi tvrde kako je riječ baš o duhu prelijepe zagrebačke glumice.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
4. Djevojka u bijelom zazidana u zid kuće. Jedno od mjesta koja se smatraju opsjednutima je i Jurjevsko groblje, nekad poznato kao groblje "Kraj kestena". Drvena kapelica posvećena sv. Jurju spominje se davne 1377., no i prije toga na tom je mjestu bilo groblje za siromašne. Godine 1729. sagrađena je nova, zidana kapelica posvećena sv. Jurju, s kriptom i proširenim grobljem uz nju, a 1825. gradski magistrat odlučio je otkupiti vinograde s istočne i sjeverne strane staroga groblja kako bi se dodatno proširilo.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ne prestaju priče o utvarama i duhovima koji se na tom groblju pojavljuju noću, a postoji čak i vjerovanje kako neki od njih lutaju gradom. Jedna od takvih priča je i ona o djevojci u bijeloj haljini koju su viđali u kuli uzidanoj u palaču Magdalenić-Drašković- Jelačić, u Demetrovoj 7, gdje je bilo smješteno skladište Muzeja grada Zagreba.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
5. Nepoznata crnka koja bi gatala iz dlana vozačima koji bi joj stali. Stoji uz cestu za tunel Učka. Čeka automobile u kojima je samo vozač. Podiže palac.... Njezinoj eteričnoj ljepoti i dugoj crnoj kosi nitko ne može odoljeti. Čim bi sjela u automobil, mlada ljepotica u znak zahvalnosti uzela bi muškarčevu ruku i gatala mu iz dlana. Čarolija je trajala koliko i vožnja kroz tunel. Čim bi došli u Istru, ljepotica bi isparila iz zatvorenog auta koji bi i dalje jurio cestom.Ispod tmurne i kišne planine, koja je većinu vremena obavijena maglom, na putu oko kojeg se uzdižu klisure i gusta šuma, takav događaj nikoga nije ostavio hladnokrvnim. Legenda je rođena.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ne zna se kome je prvo sjela u auto, no priča o crnoj ljepotici s Učke proširila se kao požar. Policija je dobivala sve više poziva i prijava o fatalnoj ženi. Pojačane su kontrole oko padina Učke, prilaznih cesta i samog tunela, no nitko ju nije vidio. Nitko osim usamljenih vozača u noći.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
6. Prokletstvo Benediktinaca i dalje lebdi nad pitoresknim otočićem. Otočić Lokrum smješten je u dubrovačkom akvatoriju te je udaljen pola nautičke milje od Dubrovnika. Prekrasan otok obiluje mračnom prošlošću. Svojom rajskom florom i faunom privlačio je mnoge europske vladare i osvajače te je služio kao oaza za plemiće i bogataše. No, ljubitelji Lokruma tamo nisu nalazili mir i sreću već upravo suprotno - smrt i patnju. Navodno su otok njegovi prvi vlasnici, benediktinci, prokleli jer ih je odande protjerala dubrovačka vlast.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Iz osvete su cijelu noć s upaljenim svijećama okrenutim naopako kružili oko njega i govorili: “Neka je proklet svaki koji pribavi Lokrum za osobno uživanje!”. Prokletstvo se, vjeruje se, može skinuti samo ako se skupi sav vosak koji je te noći iskapao.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
7. Prokletstvo Sv. Ilije: Duše njemačkih vojnika lutaju planinom. Sv. Iliju na Pelješcu samo nekoliko metara djeli od statusa planine. Visok je 961 metar i na njemu je lokalno stanovništvo od vajkada vodilo stoku na ispašu. Po povratku u selo često bi pričali o nadnaravnim događajima i legendarnim bićama. Govorili su da su se sretali s tintilinima, vilama ali ii s dušama pokojnika.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Tijekom drugog svjetskog rata na Iliji partizani su u Jamu podno samog vrha bacili nekoliko “narodnih neprijatelja, nešto kasnije i nekoliko njemačkih vojnika. Krajem rata tu se srušio i jedan saveznički avion, a pilota nikada nisu našli. To je raspirilio priče o prokletsvu planine gdje duše njemačkih vojnika koje lutaju planinom
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
8. Autocesta napravljena ispod mjesnog groblja. Nesreće sa smrtnim posljedicama kraj i u tunelu Sveti Marko nedaleko Karlovca na autocesti Zagreb-Split su česte pa neki mještani obližnjih sela smatraju kako je za to krivo mjesno groblje ispod kojeg je sagrađena cesta.
| Foto: Jurica Galoic/24sata
9. Ljetnikovac obilazi duh mlade žene. Ljetnikovac Beterini u Župi dubrovačkoj je 1965. godine proglašen spomenikom kulture i do danas propada svima naočigled. A kroz stoljeća su o ovoj vili, nazvanoj po obitelji Bettera koja je u njemu dugo živjela, ispričane mnoge mistične priče. Jedna od njih kaže da ljetnikovac i danas obilazi duh mlade žene koja je odlučila skončati svoj život na stijenama pokraj kuće. Razlog je, kaže priča, bila njezina trudnoća, a to je u to doba bilo neprilično i neprihvatljivo, s obzirom na to da se zbog društvenih prilika nije mogla udati za voljenog muškarca.
| Foto: Zvonimir Pandza/Vecernji list
10. Crkva koja je 'odbijala' da joj sagrade toranj.
I prekrasna Baranja ima svoju mističnu notu. Naime, za crkvu sv. Petra i Pavla u Topolju veže se mistična priča o zvoniku, koji nikada nije izgrađen. Crkvu su počeli graditi u 18, stoljeću, a svaki puta kada bi podigli zvonik u njega bi udario grom i srušio ga. Nakon trećeg puta, graditelji su odustali od zvonika i napravili su crkvu kakva je i danas. Legenda kaže da je crkva sagrađena na turskom groblju te da je to razlog zašto zvonik s križem nikada nije 'preživio'. Za crkvu se vežu i priče o vješticama, kao i kosturima koji se dižu iz kripti.
| Foto: Youtube/Screenshoot