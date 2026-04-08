FOTO Ove gradove smatraju najopasnijima u Europi: Na listi dominiraju gradovi iz 3 države

Numbeo je jedna od najvećih svjetskih baza podataka o troškovima života, kvaliteti života i sigurnosti, koju koriste milijuni ljudi. Jedan od najpoznatijih dijelova stranice je "Indeks kriminaliteta". Numbeo primarno ne koristi službene policijske statistike ni podatke državnih institucija. Umjesto toga, indeks se temelji na anonimnim anketama koje ispunjavaju sami korisnici stranice. Anketa sadrži pitanja o: Općoj razini kriminaliteta u gradu, Osjećaju sigurnosti danju i noću, Strahu od krađe, razbojstva, fizičkog napada, krađe automobila, korupcije, droge itd. Svaki odgovor se pretvara u brojčanu vrijednost, a zatim se svi odgovori obrađuju i skaliraju na skalu od 0 do 100.
| Foto: canva, ilustracija
|
Foto: canva, ilustracija
| Foto: canva, ilustracija
Podaci su subjektivni i odražavaju percepciju ljudi koji su ispunili anketu, a ne stvarne policijske statistike ili broj prijavljenih kaznenih djela. Indeks se kontinuirano ažurira na temelju novih odgovora. Ukratko, ovo je koristan pokazatelj kako stanovnici i posjetitelji doživljavaju sigurnost u određenom gradu, ali ga ne treba tumačiti kao objektivnu i službenu mjeru stvarnog kriminaliteta. Ovo su gradovi koje ljudi smatraju najopasnijima u Europi prema Numbeo listi...
| Foto: canva, ilustracija
1. Marseille (Francuska): Prema korisnicima platforme Numbeo, u Marseilleu je percepcija kriminala visoka, posebno u četvrtima na sjeveru grada gdje se često spominju bande i trgovina drogom. Stanovnici navode probleme poput krađa, pljački, vandalizma i nasilja. Dio korisnika smatra da kriminal raste i da je noću nesigurno hodati sam...
| Foto: canva, ilustracija
2. Birmingham (Ujedinjeno Kraljevstvo): Prema Numbeo anketama, stanovnici Birminghama često navode probleme s drogom, pljačkama, provalama i nasiljem. Kao problematičnija područja spominju se Sparkbrook, Alum Rock i dijelovi centra. Predgrađa su prema korisnicima dosta sigurnija.
| Foto: canva, ilustracija
3. Grenoble (Francuska): Korisnici Numbea navode da su u Grenobleu prisutni problemi s drogom, krađama i vandalizmom, posebno izvan centra. Često se spominju provale u vozila i povremeni nasilni incidenti. Percepcija sigurnosti noću je relativno niska
| Foto: canva, ilustracija
4. Charleroi (Belgija): Prema korisnicima Numbea, Charleroi ima izražene probleme s drogom, krađama i vandalizmom. Percepcija sigurnosti noću je niska, a dio stanovnika opisuje određene dijelove grada kao nesigurne, osobito u večernjim satima. Spominju se i česti socijalni problemi koji utječu na doživljaj sigurnosti.
| Foto: canva, ilustracija
5. Napulj (Italija): Kao najveće probleme korisnici Numbea ističu krađe, provale, trgovinu drogom, ali i korupciju! Sitne krađe su česte...
| Foto: canva, ilustracija
6. Coventry (Ujedinjeno Kraljevstvo): Droge, krađe i provale su najveći problemi prema korisnicima Numbea. Puno njih smatra da je kriminal u porastu, ljudi se ne osjećaju sigurno dok hodaju gradom noći sami...
| Foto: canva, ilustracija
7. Montpellier (Francuska): Kao glavne probleme korisnici Numbea ističu trgovinu s drogom, pljačke i vandalizam. Stari centar je opisan kao sigurniji dio grada...
| Foto: canva, ilustracija
8. Lyon (Francuska): Slično kao i za Montpellier vrijedi i za Lyon, ali korisnici Numbea ističu i imovinski kriminal kao problem Lyona. Stanovnici upozoravaju na džepare...
| Foto: canva, ilustracija
9. Nantes (Francuska): Vandalizam, droga i nasilje glavni su problemi Nantesa prema korisnicima Numbea...
| Foto: canva, ilustracija
10. Bradtord (Ujedinjeno Kraljevstvo): Prema korisnicima platforme Numbeo, Bradford ima izraženu percepciju problema s drogom, provalama i krađama iz vozila. Sigurnost noću ocjenjuje se relativno nisko...
| Foto: canva, ilustracija
11. Liege (Belgija): Liège se prema Numbeu percipira kao grad s problemima vezanim uz drogu, vandalizam i krađe, uz nisku sigurnost noć. Kao bivši industrijski centar, grad se i dalje nosi s ekonomskim posljedicama deindustrijalizacije, što se često povezuje s percepcijom kriminala. Centar je živ i pun noćnog života, ali upravo to donosi i više incidenata, osobito vikendom.
| Foto: canva, ilustracija
12. Pariz (Francuska): Pariz je klasičan primjer grada gdje percepcija kriminala ne dolazi toliko od ekstremnog nasilja koliko od sitnog kriminala, džeparenja, prevara i krađa, posebno u turističkim zonama. Ogroman broj turista privlači džeparoše i prevarante, oprezno ako putujete tamo...
| Foto: canva, ilustracija
13. Manchester (Ujedinjeno Kraljevstvo): Manchester je zadnjih godina postao jedan od najbrže rastućih gradova Ujedinjom Kraljevstvu, ali taj rast dolazi s izazovima. Prema Numbeo korisnicima, problemi uključuju drogu, vandalizam i nasilne incidente, uz nižu sigurnost noću. Grad ima snažan noćni život, što znači i više incidenata vikendom. Kao i u većini velikih gradova, sigurnost jako ovisi o lokaciji i vremenu.
| Foto: canva, ilustracija
14. Bruxelles (Belgija): Bruxelles, kao političko središte EU-a, ima zanimljiv kontrast: međunarodne institucije i diplomacija s jedne strane, a s druge problemi s imovinskim kriminalom i drogom koje navode Numbeo korisnici
| Foto: canva, ilustracija
15. London (Ujedinjeno Kraljevstvo): London je ogroman i raznolik grad, pa ni percepcija kriminala nije jednolična. Prema korisnicima platforme Numbeo, problemi uključuju krađe, imovinski kriminal, nasilje i drogu. Velike razlike između bogatih i siromašnijih kvartova igraju ključnu ulogu u tome kako ljudi doživljavaju sigurnost.
| Foto: canva, ilustracija