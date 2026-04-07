FOTO Vanga je prorekla godinu kad će svijet završiti: Ovo je popis svih njenih proročanstava

Počelo je. Kraj svijeta stiže 5079. godine, ali propast čovječanstva počet će s 2025. godinom, navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva po godinama...
Baba Vanga rođena je 1911. godine kao Vangeliyja Pandeva Dimitrova na području Sjeverne Makedonije. Izgubila je vid kao dijete, prema legendama to joj je omogućilo proricanje budućnosti. I dok mnogi misle kako su njezina predviđanja najobičnija glupost, njezini pobornici tvrde kako je ona predvidjela dolazak na vlast nekih od najmoćnijih svjetskih vođa kao što su Vladimir Putin i Donald Trump, ali i prirodne katastrofe koje su obilježile 20. i 21. stoljeće. Preminula je 1996. godine. A kako je prorekla Vanga, u sljedećih 3000 i kusur godina uslijedit će brutalni ratovi u kojima će glavno oružje biti usmjereno isključivo na istrebljenje. Koristit će se nuklearno oružje, stižu užasne bolesti, puno patnje... Po njezinim proročanstvima, svijet će završiti za otprilike 3000 godina...
"Ovaj svijet kakvog poznajemo završit će 5079. godine. Malo prije toga otkrit ćemo granicu svemira, nitko ne zna što se nalazi dalje... Ali ljudi je odlučuju prijeći. To donosi kraj svijeta", prorekla je navodno Vanga. Ovo su sva njezina proročanstva po godinama...
2028. – Stvaranje novog oblika energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postupno počinje prevladavati sveopća glad. Svemirski brod s ljudskom posadom polijeće prema Veneri.
2033. – Polarni led ubrzano se topi. Razina oceana raste.
2043. – Nagli procvat svjetske ekonomije. Europom vladaju muslimani.
2046. – Otkrivena je metoda kojom se baš svi ljudski organi mogu uzgajati. Zamjena organa postaje jedna od najboljih metoda liječenja.
2066. – Za vrijeme napada na muslimanski Rim, Sjedinjene Američke Države upotrebljavaju novi, očito pogubni oblik oružja – klimatsko oružje. Dolazi do naglog zahlađenja. Sve se zamrzava u nekoliko sekundi.
2076. – Vlada besklasno društvo (komunizam).
2088. – Pojavljuje se potpuno nova bolest – ubrzano starenje, čovjek može ostarjeti u samo nekoliko sekundi.
2097. – Bolest koja je poharala narod, a čiji je glavni simptom brzo starenje, je pobijeđena .
2100. – Umjetno sunce osvjetljava tamnu stranu Zemlje.
2111. – Ljudi postaju kiborzi
2123. – Započinje rat između malih država. Velike sile ne žele se miješati u njihov sukob.
2125. – U Mađarskoj dobivaju signale iz svemira (i svi će se opet sjetiti Vange).
2130. – Podvodne kolonije (uz pomoć savjeta izvanzemaljaca).
2167. – Javlja se nova religija.
2170. – Dolazi velika suša.
2183. – Kolonija na Marsu postaje nuklearna sila i zahtijeva neovisnost od Zemlje.
2187. – Uspijevaju se uspješno prekinuti erupcije dvaju velikih vulkana.
2196. – Potpuno miješanje Azijaca i Europljana.
2201. – Na Suncu se gase termonuklearni procesi. Temperatura pada. Postaje hladnije.
2221. – U potrazi za izvanzemaljskim životom ljudi stupaju u kontakt s nečim užasnim.
2256. – Svemirski brod donosi na Zemlju novu strašnu bolest.
2262. – Postupno se mijenjaju orbite planeta. Marsu prijeti kometa.
2273. – Miješanje žute, bijele i crne rase. Pojavljivanje novih rasa ljudi.
2279. – Energija postaje ni iz čega (pretpostavka – iz vakuuma ili crnih rupa).
2288. – Prvo putovanje kroz vrijeme. Novi kontakti s izvanzemaljcima.
2291. – Sunce se i dalje hladi. Počinju pokušaji ponovnog aktiviranja
2296. – Snažne eksplozije na Suncu (vjerojatno kao posljedica pokušaja njegova reaktiviranja). Mijenja se sila gravitacije. Stare svemirske stanice i sateliti počinju padati.
2302. – Otkriće novih važnih zakona i još značajnijih tajni svemira.
2304. – Otkriće tajne Mjeseca.
2341. – Nešto strašno se približava Zemlji iz Svemira.
2354. – Pokvarilo se jedno umjetno Sunce. Strašna suša pogađa Zemlju...
2371. – Vladat će velika glad.
2378. – Pojavljuje se nova brzorastuća rasa ljudi.
2480. – Nesreća. Sudarit će se dva umjetna Sunca. Zemlja zbog toga ostaje u polumraku.
3005. – Početak rata na Marsu.
3010. – Komet razara Mjesec. Oko Zemlje se stvara razarajući pojas kamenja i pepela.
3797. – Kao posljedica oblaka oko Zemlje, na njoj izumire život. Ljudi se ipak uspijevaju preseliti u nove zvjezdane sustave, što ih spašava.
3805. – Počinje rat između ljudi zbog najvažnijih resursa u kojem pogiba više od polovice stanovništva. Rat traje do 3815.
3854. – Razvoj civilizacije prestaje, ljudi žive u čoporima baš poput zvijeri.
4302. – Rukovodstvo nove crkve potiče razvoj nauke i tehnologija. Znanstvenici otkrivaju opće mehanizme utjecaja svih bolesti na organizam.
4304. – Konačno – pobjeda nad svim bolestima.
4308. – Posljedica mutacije: ljudi koriste više od 34 posto svog mozga. Potpuno nestaju zlo i mržnja na svijetu. Najgore je, čini se, iskorijenjeno.
4509. – Čovjek konačno upoznaje Boga. Ljudi dostižu takav stupanj razvoja da mogu s Bogom komunicirati.
4599. – Ljudi postaju besmrtni, postaju vječni – čemu su oduvijek težili.
4674. – Civilizacija dostiže svoj vrhunac. Na Zemlji i drugim planetima živi nevjerojatnih 340 milijardi ljudi. Počinje miješanje ljudi s izvanzemaljcima.
5076. – Otkrivena granica Svemira. Niko ne zna što je iza..
5078. – Ljudi odlučuju da će prijeći granicu Svemira. Protiv je oko 40 posto pripadnika ljudske vrste.
5079. – Kraj svijeta.
