FOTO Vanga je prorekla godinu kad će svijet završiti: Ovo je popis svih njenih proročanstava

Baba Vanga rođena je 1911. godine kao Vangeliyja Pandeva Dimitrova na području Sjeverne Makedonije. Izgubila je vid kao dijete, prema legendama to joj je omogućilo proricanje budućnosti. I dok mnogi misle kako su njezina predviđanja najobičnija glupost, njezini pobornici tvrde kako je ona predvidjela dolazak na vlast nekih od najmoćnijih svjetskih vođa kao što su Vladimir Putin i Donald Trump, ali i prirodne katastrofe koje su obilježile 20. i 21. stoljeće. Preminula je 1996. godine. A kako je prorekla Vanga, u sljedećih 3000 i kusur godina uslijedit će brutalni ratovi u kojima će glavno oružje biti usmjereno isključivo na istrebljenje. Koristit će se nuklearno oružje, stižu užasne bolesti, puno patnje... Po njezinim proročanstvima, svijet će završiti za otprilike 3000 godina... | Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)