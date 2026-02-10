FOTO Ovo je 20 saveznih država SAD-a u kojima je najbolje živjeti: Mnogi će se iznenaditi...

U vječnoj potrazi za savršenim mjestom za život, Amerikanci se suočavaju s labirintom izbora. Gdje je ekonomija najjača, a troškovi života najniži? Koja savezna država nudi najbolje škole i najsigurnije susjedstvo? Dok se jedni kunu u pulsirajuću energiju gradova, drugi sanjaju o miru ruralnih krajolika. Kako bismo unijeli malo reda u taj kaos, zaronili smo u sveobuhvatnu rang-ljestvicu analitičke tvrtke WalletHub za 2025. godinu. Otkrivamo vam ne samo tko su stari favoriti koji drže svoje pozicije, već i koja su iznenađenja uzdrmala vrh ljestvice.
Analitičari WalletHuba rangirali su 50 američkih saveznih država koristeći 51 pokazatelj relevantan za kvalitetu života. Svaki pokazatelj ocijenjen je na ljestvici do sto bodova, pri čemu viši rezultat označava povoljnije uvjete. Ti su pokazatelji zatim grupirani u pet ključnih dimenzija: pristupačnost (koja uključuje troškove stanovanja, hrane i poreza), ekonomija (tržište rada, rast prihoda), obrazovanje i zdravstvo (kvaliteta škola, pristup zdravstvenoj skrbi), kvaliteta života (atrakcije, vrijeme, putovanje na posao) i sigurnost (stope kriminala). Konačni poredak dobiven je izračunom ponderiranog prosjeka svih metrika. Evo detaljnog pregleda 20 najbolje rangiranih država, od kojih svaka nudi jedinstvene prednosti:
1. Massachusetts: Već nekoliko godina zaredom, Massachusetts drži prvo mjesto. Iako su visoki troškovi života, posebice stanovanja, dobro poznati izazov, država to kompenzira vrhunskim obrazovanjem i zdravstvenom skrbi te snažnom ekonomijom s visokim prihodima kućanstava.
2. Idaho: Idaho je visoko rangiran ponajprije zahvaljujući snažnoj ekonomiji i sigurnosti. Posljednjih godina bilježi snažan rast stanovništva i prihoda, što ga čini privlačnim za doseljenike.
3. New Jersey: New Jersey je među najsigurnijim državama u SAD-u, uz vrlo dobre javne škole i visoke prihode kućanstava, iako ima visoke poreze na nekretnine.
4. Wisconsin: Wisconsin nudi izvrstan balans između pristupačnosti i kvalitete života. Visoko je rangiran zbog dobrih obrazovnih rezultata i stabilnog tržišta rada, što ga čini pouzdanim izborom za mnoge.
5. Minnesota: Poznata po visokoj građanskoj angažiranosti, Minnesota se može pohvaliti jednim od najboljih zdravstvenih sustava i niskom stopom nezaposlenosti. Zbog ovih faktora posebno je privlačna za obitelji. Zbog cijele situacije s ICE-om vjerojatno će biti dosta niže na listi za 2026. godinu...
6. Florida: Florida privlači stanovnike nepostojanjem državnog poreza na dohodak i snažnim gospodarskim rastom, ali suočava se s rastućim troškovima osiguranja i stanovanja.
7. New Hampshire: New Hampshire se ističe kao država s najnižom stopom siromaštva u SAD-u i jednom od najnižih stopa kriminala. Također je porezno vrlo prijateljska, bez poreza na dohodak i prodaju.
8. Utah: Utah ima mladu populaciju, snažnu ekonomiju i brojne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom.
9. New York: Unatoč visokim troškovima i najdužem vremenu putovanja na posao, New York zauzima prvo mjesto po "kvaliteti života". To duguje neograničenim kulturnim i zabavnim sadržajima koje nudi.
10. Pennsylvania: Pennsylvania se probila u vrh zahvaljujući solidnoj ravnoteži između troškova života, dostupnosti zabavnih sadržaja i stabilnog obrazovnog sustava.
11. Wyoming: Ova država nudi veliku ekonomsku slobodu, niske poreze i visoku razinu sigurnosti. Zbog toga je idealna za one koji traže miran život, ali i za umirovljenike.
12. Iowa: Iowa je prepoznata kao jedna od najpristupačnijih država u SAD-u, osobito kada je riječ o kupnji nekretnine, što je čini privlačnom za mlade obitelji i one s ograničenim budžetom.
13. Maine: Maine se ubraja među sigurnije države s vrlo niskom stopom nasilnog kriminala.
14. Virginia: Virginia kombinira ekonomsku stabilnost i kvalitetno obrazovanje. Nudi visoke medijalne prihode i odlične škole, što je čini popularnim izborom za obitelji.
15. Montana: Popularnost Montane raste, posebice među radnicima na daljinu. Privlači ih nevjerojatnim prirodnim ljepotama i rastućom ekonomijom.
16. Sjeverna Dakota: Sjeverna Dakota se ističe po iznimno niskoj stopi nezaposlenosti, što ukazuje na snažno i stabilno tržište rada s mnogo prilika.
17. Illinois: Ova država nudi najbolje od oba svijeta: svjetske atrakcije i prilike koje nudi Chicago, uz umjerene troškove života u ostatku države.
18. Južna Dakota: Nudi kratka vremena putovanja na posao i općenito nižu gustoću prometa.
19. Colorado: Colorado je magnet za mlade profesionalce zahvaljujući kulturi zdravog načina života, obilju rekreacijskih aktivnosti i rastućem tehnološkom sektoru.
20. Nebraska: Popis 20 najboljih zatvara Nebraska, država koja svojim stanovnicima nudi visoku razinu ekonomske sigurnosti i stabilnosti.
