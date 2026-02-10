Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VELIKA LISTA

FOTO Ovo je 20 saveznih država SAD-a u kojima je najbolje živjeti: Mnogi će se iznenaditi...

U vječnoj potrazi za savršenim mjestom za život, Amerikanci se suočavaju s labirintom izbora. Gdje je ekonomija najjača, a troškovi života najniži? Koja savezna država nudi najbolje škole i najsigurnije susjedstvo? Dok se jedni kunu u pulsirajuću energiju gradova, drugi sanjaju o miru ruralnih krajolika. Kako bismo unijeli malo reda u taj kaos, zaronili smo u sveobuhvatnu rang-ljestvicu analitičke tvrtke WalletHub za 2025. godinu. Otkrivamo vam ne samo tko su stari favoriti koji drže svoje pozicije, već i koja su iznenađenja uzdrmala vrh ljestvice.
FOTO Ovo je 20 saveznih država SAD-a u kojima je najbolje živjeti: Mnogi će se iznenaditi...
Od užurbanih metropola do mirnih ruralnih krajolika, svaka od 50 američkih saveznih država nudi jedinstven spoj prilika, izazova i životnog stila. Analitička tvrtka WalletHub svake godine objavljuje sveobuhvatnu rang-ljestvicu najboljih država za život, a podaci za 2025. godinu otkrivaju kako poznate favorite, tako i neka nova lica na vrhu. | Foto: canva, ilustracija
1/23
Od užurbanih metropola do mirnih ruralnih krajolika, svaka od 50 američkih saveznih država nudi jedinstven spoj prilika, izazova i životnog stila. Analitička tvrtka WalletHub svake godine objavljuje sveobuhvatnu rang-ljestvicu najboljih država za život, a podaci za 2025. godinu otkrivaju kako poznate favorite, tako i neka nova lica na vrhu. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026