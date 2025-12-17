Tokijska tradicija ta stara je 26 godina. Ronilac je u plavom odijelu i ima bradu bijelu. Darove on ribama nosi, turistima blagdanski duh donosi
ATRAKCIJA U JAPANU
FOTO Ovo je podvodni Djed Mraz iz Tokija, na što vas podsjeća njegova plava boja?
Djed Mraz plavi, s dihalicom na glavi i perajama na nogama, darove nosi ribicama. Dok morskog psa “jaše”, veselo posjetiteljima maše.
Ronilac u plavom odijelu radi posljednje pripreme za tradicionalni božićni program, koji od 1999. privlači brojne znatiželjnike u akvarij Sunshine u Tokiju.
Podvodni “djedica” atrakcija je koju posebno vole najmlađi, a japanski akvarij u blagdansko vrijeme organizira i brojne tematske predstave.
