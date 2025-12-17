Obavijesti

ATRAKCIJA U JAPANU

FOTO Ovo je podvodni Djed Mraz iz Tokija, na što vas podsjeća njegova plava boja?

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: profimedia

Tokijska tradicija ta stara je 26 godina. Ronilac je u plavom odijelu i ima bradu bijelu. Darove on ribama nosi, turistima blagdanski duh donosi

Djed Mraz plavi, s dihalicom na glavi i perajama na nogama, darove nosi ribicama. Dok morskog psa “jaše”, veselo posjetiteljima maše.

Ronilac u plavom odijelu radi posljednje pripreme za tradicionalni božićni program, koji od 1999. privlači brojne znatiželjnike u akvarij Sunshine u Tokiju.

Podvodni “djedica” atrakcija je koju posebno vole najmlađi, a japanski akvarij u blagdansko vrijeme organizira i brojne tematske predstave. 

