Brace i seke su udomljeni, a Sivana još čeka dom - stara je tek nekoliko mjeseci...

Mlada kujica Sivana još uvijek traži svoj zauvijek dom. Dok su njezini brace i seke već udomljeni, ona i dalje čeka osobu koja će joj pružiti sigurnost, strpljenje i ljubav
Iako je tijekom mjesec i pol dana dobivala mnogo pažnje i nježnosti, Sivana se još uvijek boji povodca i maženja te se drži na distanci. Strah joj se, kako navode iz skloništa, uvukao u kosti, no upravo sada, dok ima tek nekoliko mjeseci, pravo je vrijeme da se opusti i nauči vjerovati ljudima.
Budućim udomiteljima pomoć neće izostati — trenerica pasa dat će im upute kako raditi sa Sivanom i pomoći joj da se oslobodi straha.
Svi koji žele pružiti priliku ovoj posebnoj kujici mogu se javiti na kontakt:
udomljavanje@dumovec.hr
