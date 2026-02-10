FOTO Ovo su tajne swingerskog svijeta: Pravila su stroga, evo kako oni nazivaju svoj 'hobi'...

Ta dinamika moći štiti žene i osigurava da se nitko ne osjeća kao objekt. Zbog toga su slobodne, biseksualne žene koje traže parove iznimno rijetke i cijenjene u zajednici, a zaradile su i mitski nadimak "jednorozi" (unicorns). Postoji i specifična dinamika poznata kao "Stag & Vixen", gdje muškarac (Stag) pronalazi iznimno zadovoljstvo u promatranju svoje partnerice (Vixen) kako uživa s drugim muškarcima, često bez njegovog aktivnog sudjelovanja s drugom ženom. To nije isto što i "cuckolding", jer je fokus na zajedničkom užitku i partneričinoj sreći, a ne na poniženju. | Foto: canva, ilustracija