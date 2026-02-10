FOTO Ovo su tajne swingerskog svijeta: Pravila su stroga, evo kako oni nazivaju svoj 'hobi'...

Oni su vaši susjedi, kolege s posla, roditelji djece koja idu u isti vrtić kao i vaša. Vode naizgled sasvim obične živote, no iza fasade svakodnevice krije se svijet vođen strašću, povjerenjem i strogo definiranim pravilima. Riječ je o svingerima, parovima u predanim, najčešće dugogodišnjim vezama, koji sporazumno i zajednički sudjeluju u seksualnim aktivnostima s drugim ljudima.
| Foto: canva, ilustracija
Za razliku od prevare, njihov se svijet temelji na potpunoj iskrenosti i unaprijed dogovorenim granicama, a glavni cilj nije pronaći zamjenu za partnera, već zajednički istražiti fantazije i obogatiti vlastiti seksualni život. U zajednici koja svoj hobi rijetko naziva "svinganjem", već preferira termin "The Lifestyle" (životni stil), postoje nepisani kodovi i pravila koja su "vanilla" svijetu, kako nazivaju monogamne ljude, potpuno nepoznata.
Diskretni kodovi za prepoznavanje:Jedna od najpoznatijih, a opet najsuptilnijih tajni ovog svijeta je simbol ananasa. Ako ga vidite strateški postavljenog naopako na trijemu, otisnutog na kupaćem kostimu ili torbi za plažu, velika je vjerojatnost da se ne radi o slučajnosti. To je diskretan signal drugim parovima iz "stila" da su otvoreni za druženje.
Sličnu funkciju ima i crni prsten koji se nosi na srednjem prstu desne ruke. Ovaj modni dodatak omogućuje članovima zajednice da se prepoznaju u javnosti, na primjer u baru ili na odmoru, bez potrebe za neugodnim pogađanjem ili izravnim pitanjima. Ovi simboli ključni su za održavanje diskrecije, koja je u svingerskom svijetu apsolutna svetinja. Čuvanje privatnosti drugih članova zajednice najstrože je i najvažnije pravilo, a njegovo kršenje rezultira trenutnom ekskomunikacijom.
Pravila igre: pristanak, granice i sigurnost. Temelj na kojem počiva čitav svingerski svijet jest pristanak. Pravilo "Ne znači ne" ovdje se provodi s nultom tolerancijom. Bilo kakvo nagovaranje, pritisak ili inzistiranje nakon odbijanja smatra se najgrubljim prekršajem. Odbijanje se prihvaća odmah, bez pitanja i bez ljutnje, jer se kemija, baš kao i u "vanilla" svijetu, jednostavno ne može forsirati.
Prije bilo kakvog susreta, parovi prolaze kroz detaljan proces provjere, poznat kao "vetting", najčešće putem specijaliziranih aplikacija i stranica , gdje se provjeravaju profili, recenzije drugih parova i kompatibilnost. Komunikacija je ključna, pa se prije susreta jasno definiraju granice.
Neki parovi prakticiraju isključivo "soft swap", što uključuje ljubljenje, maženje i oralni seks, ali ne i penetraciju. Drugi su otvoreni za "full swap", odnosno potpuni seksualni odnos. Mnogi, pogotovo na početku, inzistiraju na pravilu "iste sobe", što znači da se sve aktivnosti moraju odvijati u istom prostoru kako bi partneri zadržali vizualni kontakt i osjećaj sigurnosti.
Uloge i dinamika moći. Iako se izvana može činiti da je ovo svijet usmjeren na muške fantazije, stvarnost je često suprotna. U svingerskom svijetu žena je ta koja gotovo uvijek ima glavnu i zadnju riječ. Ako ona nije zainteresirana za drugi par ili se ne osjeća ugodno u nekoj situaciji, susret se otkazuje bez pogovora, neovisno o želji njenog partnera.
Ta dinamika moći štiti žene i osigurava da se nitko ne osjeća kao objekt. Zbog toga su slobodne, biseksualne žene koje traže parove iznimno rijetke i cijenjene u zajednici, a zaradile su i mitski nadimak "jednorozi" (unicorns). Postoji i specifična dinamika poznata kao "Stag & Vixen", gdje muškarac (Stag) pronalazi iznimno zadovoljstvo u promatranju svoje partnerice (Vixen) kako uživa s drugim muškarcima, često bez njegovog aktivnog sudjelovanja s drugom ženom. To nije isto što i "cuckolding", jer je fokus na zajedničkom užitku i partneričinoj sreći, a ne na poniženju.
Više od seksa: povjerenje i emocionalna briga. Jedna od najvećih zabluda jest da je svinganje lijek za lošu ili dosadnu vezu. Istina je potpuno drugačija: svinganje gotovo uvijek uništava nestabilne odnose, dok one čvrste, kažu stručnjaci, može dodatno ojačati.
Uspješni svingeri su parovi koji već imaju izgrađeno duboko povjerenje, besprijekornu komunikaciju i emocionalnu sigurnost. Oni ne pristaju na seks s nekim tko im se ne sviđa samo da bi udovoljili partneru, jer vrijedi pravilo "nitko ne uzima jedan za tim".
Ključ uspjeha, kažu swingeri, je u osjećaju poznatom kao komperzija, koji se opisuje kao suprotnost ljubomori. To je iskren osjećaj sreće i uzbuđenja koji osoba osjeća dok gleda svog partnera kako uživa s nekim drugim.
Svinganje je rekreacijski seks i razvijanje dubljih romantičnih osjećaja prema drugom paru smatra se prelaskom granice u poliamoriju. Zato je iznimno važna i "briga nakon", kažu oni koji sudjeluju u ovim aktivnostima.
Nakon svakog susreta, parovi posvećuju vrijeme isključivo jedno drugome kako bi razmijenili dojmove, potvrdili svoju povezanost i osigurali da se nitko ne osjeća zanemareno ili nesigurno.
Nedavno je Sloveniju na noge digao veliki swingerski event zakazan za ožujak u Rimskim toplicama. Riječ je o međunarodnom eventu, unatoč cijenama smještaja koje idu i do 3000 eura, sva mjesta su rasprodana. Uprava Rimskih termi ograđuje se od organizacije. Naglašavaju kako je i event prošle godine bio zatvorenog tipa u organizaciji vanjskog partnera...
"Tijekom događaja cijeli hotelski kompleks bio je zatvoren za javnost, osigurano je 24-satno osiguranje, a ulaz osobama koje nisu prisustvovale događaju bio je onemogućen. Događaj nije održan u okviru lječilišnih, medicinskih i rehabilitacijskih aktivnosti, ovi prostori su fizički i funkcionalno odvojeni i nisu bili predmet najma", poručuju iz termi...
