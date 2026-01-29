FOTO Pa ona živi u oblacima! Visoka Amerikanka zbog visine je teško pronalazila ljubav...

Marie Temara američka je manekenka, influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 3,5 milijuna ljudi. Visoka je 191 cm, ali je najmanja u svojoj obitelji! Braća su joj visoka 202 i 206 cm, majka 196 cm, otac 191 cm...
Marie Temara američka je manekenka, influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 3,5 milijuna ljudi. Visoka je 191 cm, ali je najmanja u svojoj obitelji! Braća su joj visoka 202 i 206 cm, majka 196 cm, otac 191 cm...
| Foto: M. Temara/Facebook
|
Foto: M. Temara/Facebook
| Foto: M. Temara/Facebook
Kaže kako je u školi uvijek bila za glavu viša od drugih, kako su je zvali pogrdnim imenima...
| Foto: Profimedia
"Djeca su me zadirkivala i nazivala me muškarcem ili kućom jer sam bila viša i teža od većine muških učitelja", kazala je svojevremeno...
| Foto: Profimedia
Jedan od najvećih izazova u njezinom životu oduvijek je bio pronalazak partnera. Društvene norme koje nalažu da muškarac mora biti viši u vezi za nju su predstavljale gotovo nepremostivu prepreku.
| Foto: Profimedia
"Priznajem da je iznimno teško pronaći muškarca višeg od mene. Izlasci su s mojom visinom gotovo su nemogući jer je izbor jako ograničen. Nadam se da ću promijeniti stigmu da muškarci moraju biti viši u vezi jer visina ne bi trebala biti važna", kaže Marie...
| Foto: Profimedia
Svoja loša iskustva često je dijelila na društvenim mrežama, otkrivajući kako su joj muškarci govorili da "nitko ne voli visoke djevojke" ili da izgleda kao "muškarac u štiklama". Jednom je prilikom izašla s muškarcem koji je na internetskom profilu za upoznavanje tvrdio da je visok 195 cm, da bi se na kraju ispostavilo kako ima jedva 180 cm. Njezin sadašnji dečko, kaže, a i jasno je po fotkama, osjetno je niži od nje...
| Foto: Profimedia
Prije nego što je postala internetska zvijezda, Marie je radila kao računovotkinja...
| Foto: M. Temara/Facebook
Ponosna je na svoj izgled, često snima šaljive snimke s obitelji, predstavljaju se kao 'najviša obitelj interneta'...
| Foto: M. Temara/Facebook
Foto M. Temara/Facebook
Foto M. Temara/Facebook
Foto M. Temara/Facebook
Foto M. Temara/Facebook
Foto M. Temara/Facebook