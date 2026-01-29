Obavijesti

Galerija

Komentari 3
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Pa ona živi u oblacima! Visoka Amerikanka zbog visine je teško pronalazila ljubav...

Marie Temara američka je manekenka, influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 3,5 milijuna ljudi. Visoka je 191 cm, ali je najmanja u svojoj obitelji! Braća su joj visoka 202 i 206 cm, majka 196 cm, otac 191 cm...
FOTO Pa ona živi u oblacima! Visoka Amerikanka zbog visine je teško pronalazila ljubav...
Marie Temara američka je manekenka, influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 3,5 milijuna ljudi. Visoka je 191 cm, ali je najmanja u svojoj obitelji! Braća su joj visoka 202 i 206 cm, majka 196 cm, otac 191 cm... | Foto: M. Temara/Facebook
1/14
Marie Temara američka je manekenka, influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 3,5 milijuna ljudi. Visoka je 191 cm, ali je najmanja u svojoj obitelji! Braća su joj visoka 202 i 206 cm, majka 196 cm, otac 191 cm... | Foto: M. Temara/Facebook
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026